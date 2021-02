Libur Imlek, Polisi Antisipasi Lonjakan Arus Kendaraan di Tol

Rabu, 10 Februari 2021 | 22:13 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, telah menyiapkan pos pengamanan dan rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pada libur Imlek.

"Mulai hari Kamis besok, diperkirakan akan ada lonjakan arus menuju ke arah timur. Kami jajaran Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pos-pos keamanan antara lain di kilometer 10, kilometer 19 rest area dan kilometer 29, untuk antisipasi jika terjadi kecelakaan atau kemacetan bisa dilakukan buka-tutup," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo, Rabu (10/2/2021).

BACA JUGA Imlek, Ratusan Polantas Disiagakan Atur Lalu Lintas

Dikatakan Sambodo, apabila diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas, polisi juga menyiapkan rekayasa arus berupa contra flow baik ke arah timur maupun barat, di kilometer 29.

"Nah di kilometer 19 rest area kami juga akan mengadakan swab antigen drive thru gratis. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan swab antigen, mulai hari Kamis siang, selama empat hari, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita akan laksanakan swab antigen drive thru. Drive thru artinya masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan. Sekitar 100 sampai 200 per hari," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com