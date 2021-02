Menkes Budi Gunadi Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksinasi Mandiri

Kamis, 11 Februari 2021 | 20:29 WIB

Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi program vaksinasi gratis dan vaksinasi mandiri. Hal ini disampaikan Budi seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Budi mengatakan, pihaknya membutuhkan pendampingan KPK dalam menjalankan program vaksinasi. Hal ini mengingat anggaran besar yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Dengan perhitungan US$ 10 per dosis, anggaran yang dibutuhkan senilai US$ 4,3 miliar untuk pengadaan 426 juta dosis vaksin untuk vaksinasi 181,5 juta penduduk ditambah 15 persen cadangan.

"Oleh karena itu kita membuka dialog secara dini dengan teman-teman di KPK untuk bisa mendapatkan pendampingan, karena saya bicara dengan Pak Ketua fungsinya KPK juga mencegah jangan sampai teman-teman di Kementerian lembaga yang memang mendapatkan tanggungjawab besar ini jalan ke depannya jangan salah," kata Budi Gunadi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Dikatakan Budi, dalam pertemuan ini, KPK berjanji akan mendampingi Kementerian Kesehatan. Dengan pendampingan ini, jajaran Kementerian Kesehatan dapat mengetahui rambu-rambu agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

Selain mengenai program vaksinasi, termasuk mengenai jumlah dosis dan merk yang dipergunakan, pertemuan ini juga membahas mengenai rencana program vaksinasi mandiri. Dengan vaksinasi mandiri ini, masyarakat dapat mengakses vaksin dengan berbayar.

"Kita juga membicarakan juga program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri," kata Budi Gunadi.

Ditekankan, rencana vaksinasi mandiri akan dibahas setelah rampungnya program vaksinasi gratis, terutama kepada kelompok prioritas seperti tenaga kesrgatan dan tenaga publik. Meski demikian, diskusi mengenai vaksinasi mandiri telah berjalan dengan sejumlah pihak, termasuk KPK. Dengan demikian, setelah program vaksinasi gratis rampung, program vaksinasi gratis dapat berjalan setelah mendapat persetujuan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bisa langsung dijalankan.

"Diskusinya sudah ada mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan dari KCP PEN kita bisa kemudian meluncurkan program ini," katanya.

Dalam kesempatan ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan kesiapan pihaknya mendampingi Kemkes terkait pengadaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri sesuai Perpres 99/2020. Dikatakan, Perpres tersebut mengatur mengenai sumber anggaran, pengadaan sampai dengan distribusinya.

"Sesuai dengan amanat perpres, maka vaksin mandiri ini dilaksanakan oleh BUMN, tentu kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi itu sendiri darimana sumbernya , pengadaannya, pengaturannya, sampai dengan distribusi, sehingga kita lakukan pengawalan, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com