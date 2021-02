Pekan Depan, Jokowi Akan Resmikan Tiga Bendungan

Minggu, 14 Februari 2021 | 14:24 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pekan depan akan segera resmikan tiga bendungan di tiga provinsi, yakni Bendungan Napun Gete di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten.

“Nanti minggu depan ini, kita akan meresmikan lagi Bendungan Napun Gete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten,” kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/2/2021).

Direncanakan, Presiden Jokowi akan meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, NTT pada Selasa (16/2/2021). Kapasitas dari Bendungan Napun Gete ini mencapai 11 juta meter kubik air dengan anggaran pembangunan sebesar Rp 800 miliar. Anggaran ini hampir sama dengan alokasi anggaran pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.

Sementara, Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, telah dibangun sejak tahun 2015 dan menelan biaya Rp 1,058 triliun yang murni dari APBN.

Kemudian, Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banteng memiliki kapasitas daya tampung mencapai 9,26 juta meter kubik per detik. Diharapkan dengan daya tampung sebesar itu, bisa memenuhi kebutuhan irigasi ke sekitar 1.000 hektare sawah, mereduksi banjir hingga 50.000 meter kubik per detik, dan menyediakan air baku 0,80 meter kubik per detik, juga berpotensi menjadi objek wisata baru di Serang.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan ada 65 bendungan di Indonesia yang sudah dimulai pembangunannya sejak enam tahun lalu. Beberapa di antaranya sudah diresmikan dan mulai beroperasi sesuai dengan fungsinya.

"Ada 65 bendungan di seluruh tanah air yang telah kita mulai bangun enam tahun yang lalu dan beberapa sudah bisa diresmikan seperti Bendungan Raknamo di NTT, Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Tanju di NTB, Bendungan Mila di NTB, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepri Kepulauan Riau, Bendungan Nipah di Jawa Timur dan pada hari ini Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur,” terang Jokowi.

