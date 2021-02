Jalani Sidang Perdana Kasus Penyelundupan Harley Davidson, Eks Dirut Garuda Indonesia Didakwa 10 Tahun Penjara

Senin, 15 Februari 2021 | 19:50 WIB

Oleh : Chairul Fikri / EHD

Tangerang, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya menyidangkan kasus kasus kepabeanan dan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang menyeret Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dan Direktur Operasional berinisial Iwan Joeniarto.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (15/2/2021) siang menuntut mantan Dirut Garuda Indonesia itu melanggar Pasal 102 huruf E UU No 17 tahun 2006 juncto Pasal 55 ayat 1 tentang UU Kepabeanan dengan menuntut keduanya dengan tuturan 10 tahun penjara dan denda Rp. 5 Miliar.

BACA JUGA Kasus Eks Dirut Garuda Dilimpahkan ke Kejari Tangerang

"Dalam sidang tadi, keduanya kita tuntut dengan pelanggaran tiga pasal dakwaan, yang pertama Pasal 102 huruf E UU No 17 tahun 2006 juncto Pasal 55 ayat 1 tentang UU Kepabeanan, Lalu (Dakwaan) kedua, Pasal 102 huruf H (UU No 17 tahun 2006), dan (dakwaan) ketiga adalah Pasal 103 huruf A (UU No 17 tahun 2006) dengan ancaman hukuman terhadap terdakwa minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 5 miliar," ungkap Kasi Intelijen Kejari Kota Tangerang Bayu Probo Sutopo.

Ditambahkan Bayu, keduanya tidak ditahan dan tetap menjadi tahanan kota. Dimana dalam persidangan perdana yang digelar tersebut dihadiri oleh kedua terdakwa.

"Pertimbangan tidak ditahan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, ada beberapa pertimbangan dalam hal ini (mereka) masih dibutuhkan terkait dengan kegiatan yang ada di Penerbangan di Indonesia. Jad kebijakan-kebijakan mantan pimpinan Garuda ini masih dijadikan pertimbangan untuk kepentingan negara, yaitu terkait dengan peran keduanya dalam dunia penerbangan Tanah Air. Dan sidang sendiri akan dilanjutkan Kamis (18/2/2021) mendatang dengan agenda eksepsi dari para terdakwa," lanjutnya.

Sementara itu, Ari Akshara enggan berbicara lebih jauh terkait dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan perdana ini.

Sementara itu, tim Penasihat Hukum Ari dan Iwan, Andre merespons dakwaan terhadap dua kliennya. Ia mengaku, pihaknya hendak mengikuti proses hukum yang ada. "Ya kami ikuti dulu proses hukum yang ada," tandas Andre.

BACA JUGA Kasus Harley Arogan, Lima Motor Bodong Masih Didalami

Sekedar informasi, kedua mantan petinggi PT Garuda Indonesia berinisial IGN dan IJ disangkat terlibat dalam tindak pidana kepabeanan dan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan dua sepeda bermerek Brompton beserta aksesorisnya yang diangkut menggunakan pesawat baru Airbus A330-900Neo milik Garuda Indonesia.

Keduanya menyelundupkan barang ilegal tersebut dengan mengemasnya dalam 15 boks berisi bagian-bagian motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton secara ilegal tahun 2019. Atas kasus tersebut, keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka Penyidik Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan lantaran dianggap merugikan negara sebesar Rp 1,5 Miliar.

Sumber: BeritaSatu.com