RUU Perampasan Aset Perkuat Regulasi Penegakan Hukum

Selasa, 16 Februari 2021 | 07:58 WIB

Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

Saat ini, regulasi Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset (asset recovery) yang merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes). Artinya, upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal, khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya.

Permasalahan tersebut diyakini dapat diselesaikan melalui RUU Perampasan Aset. RUU ini sendiri diinisiasi penyusunannya oleh PPATK sejak tahun 2008 dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Forfeiture dari negara-negara common law.

Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji, menilai, RUU Perampasan Aset bisa memperkuat regulasi penegakan hukum Indonesia. Di antaranya seperti UU Tipikor, UU Tindak Pidana Umum, KUHP dan KUHAP.

"Memang RUU Perampasan Aset ini akan memperkuat posisi regulasi penegakan hukum. Namun diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi agar RUU ini tidak bersinggungan dengan subyek dan obyek perampasan aset yang ada," kata Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Menurut Indriyanto, selama ini dari regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup optimal untuk melakukan perampasan aset pelaku koruptor. Dengan demikian RUU Perampasan Aset yang diusulkan bisa dimaksimalkan untuk mendukung dari regulasi yang ada.

Dijelaskan Indriyanto, selama ini dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan korporasi, regulasi sistem perampasan aset dipersepsikan perampasan Aset In Personal dengan basis criminal forfeiture.

"Sedangkan RUU juga membenarkan adanya sistem perampasan Aset In Rem dengan basis Civil Forfeiture, sehingga perlu sosialisasi untuk meniadakan persepsi bahwa perampasan Aset In Rem itu all embracing act yang berwujud sapu jagat," ujar mantan Plt Pimpinan KPK itu.

