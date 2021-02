Kolaborasi Gushcloud dan Mitra Kerja Bantu Siswa SD di Magelang

Selasa, 16 Februari 2021 | 22:02 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gushcloud Indonesia (Gushcloud) bersama dengan mitra kerja, Yayasan Tunas Bakti Nusantara dan The Good Exchange, memulai 2021 dengan meresmikan komitmen bersama dalam bentuk corporate social responsibility demi mendukung aktivitas pendidikan siswa SD Kanisius Kenalan, salah satu sekolah swasta di Magelang, Jawa Tengah.

Pada peresmian program yang dilaksanakan hari ini, Selasa (16/2/2021) di Jakarta, Gushcloud bersama para mitra secara resmi memulai inisiatif baik program yang secara kolektif dinamakan "Program Dukungan Edukasi Kanisius Kenalan Magelang" ini. Program ini nantinya akan turut diikut sertai oleh sejumlah influencer inspiratif Indonesia

SD Kanisius Kenalan adalah salah satu sekolah dasar swasta di bawah kepemilikan Yayasan Kanisius Cabang Magelang, dan berlokasi di daerah Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sekolah yang telah menginjak usia 91 tahun ini kini tetap berdiri meski dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, hanya diisi oleh 68 siswa yang menempati 6 ruang kelas dan didukung oleh 9 staf pengajar termasuk kepala sekolah, guru dan petugas kebersihan. Di tengah situasi dan kondisi pandemi ini, sekolah dan para siswa mengalami sejumlah hambatan dalam melangsungkan proses belajar mengajar jarak jauh di tengah situasi pandemi Covid-19.

Sejumlah hambatan antara lain adalah fasilitas multimedia bagi staf pengajar dan para siswa. Sarana komunikasi siswa yang belum memadai, dikarenakan orang tua siswa mayoritas bekerja sebagai petani sehingga kepemilikan ponsel tidak 100% dipegang oleh para siswa-siswi. Hambatan lain, medan geografis sekolah dan letak rumah siswa di daerah perbukitan, menyebabkan minimnya resepsi sinyal internet dan ponsel.

Prihatin akan hal tersebut, salah satu guru dari SD Kanisius Kenalan, Henricus Suroto, pernah ramai diperbincangkan pada saat berinisiatif memberikan kelas dengan mendatangi rumah para siswa di perbukitan Menoreh yang terkendala sinyal dan ponsel untuk belajar online dari rumah karena pandemi Covid-19.

"Ini bukan cuma tanggung jawab Pak Henricus atau Kanisius Kenalan, tapi siapapun yang berkesempatan. Ada banyak rekan-rekan seperti Bakti Nusantara, The Good Exchange, content creator dan pihak lain yang punya ketertarikan yang sama tentang edukasi, dan Gushcloud menilai perlu melakukan hal konkret sebagai dukungan tanggung jawab kita,” ujar Corporate Communications Director Gushcloud Indonesia, Edo Oktorano Erhan, dalam virtual media confrence, Selasa (16/2/2021).

Edo menjelaskan, program ini adalah salah satu bagian dari program utama Gushcloud, The Day of Impacter, yang akan terjadi di akhir tahun 2021. The Day of Impacter adalah agenda sosial utama Gushcloud berupa konferensi dan tidak menutup kemungkinan donasi yang fokus membahas dan mengundang beberapa tokoh-tokoh berpengaruh dan berdampak.

"Ini salah satu bentuk dukungan Gushcloud sebagai influencer marketing agency dengan visi creating tomorrow’s positive influence,” tambahnya.

Kanisius Kenalan Project adalah proyek tanggung jawab sosial kolektif antara Gushcloud yang berperan sebagai host dan initiator bersama dengan Yayasan Tunas Bakti Nusantara dan The Good Exchange, dengan tujuan mulia demi menyalakan kembali riuh optimisme anak-anak SD Kanisius Kenalan untuk menimba ilmu.

Gushcloud, Yayasan Tunas Bakti Nusantara dan The Good Exchange akan menjadi penghubung SD Kanisius Kenalan demi menjangkau pihak luar yang lebih luas lagi, membangun kesadaran dan kepedulian mereka berdasarkan peran dan keahlian masing-masing.

"Sejalan dengan inisiatif kami memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) Indonesia, 'Kanisius Kenalan Project' menjadi salah satu kegiatan utama di Tahun 2021. Bersama para mitra dan donatur, kami sangat senang mendukung keberlangsungan belajar siswa serta peningkatan kapasitas guru di SD Kanisius Kenalan", jelas Direktur Eksekutif Yayasan Tunas Bakti Nusantara, Wahyu Andito.

