Dukung Ketahanan Pangan, Program Cherish Kembali Membuahkan Hasil

Minggu, 21 Februari 2021 | 16:00 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Pekanbaru, Beritasatu.com - Program Chevron untuk Riau Sehat dan Sejahtera (Cherish) yang digagas oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di bidang ketahanan pangan kembali membuahkan hasil.

Salah satu kelompok tani penerima bantuan, yakni Kelompok Tani Palas Mandiri, Rumbai Barat, Pekanbaru, yang mengelola lahan seluas sekitar tujuh hektare (Ha) berhasil menuai panen cabe dan jagung.

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus yang berkesempatan hadir langsung dalam kegiatan panen bersama mengatakan, semua pihak harus cerdas melihat potensi yang ada di sekitar, khususnya dalam ketahanan pangan.

"Apa yang dilakukan PT CPI merupakan sebuah langkah yang bagus dan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pangan di tengah pandemi,” kata Firdaus, seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (21/2/2021).

Tak hanya itu, pada acara tersebut juga diluncurkan website PetaniRiau.ID yang akan menjadi platform digital bagi pemasaran produk-produk petani Riau. Seluruh kelompok tani di bawah Program Cherish telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan pemasaran secara digital.

GM Corporate Affairs Asset CPI, Sukamto Tamrin mengungkapkan, platform ini diharapkan dapat membantu komunitas petani dalam membangun alur sistem distribusi produk, meningkatkan hasil produksi dan penjualan. Dalam program ini, CPI bekerja sama dengan dua mitra pelaksana, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM Unri) dan Center for Entrepreneurship and Third Sector Universitas Trisakti (CECT Trisakti).

"Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat cukup besar. CPI berinisiatif untuk mendukung program pemerintah untuk memperkuat kestabilan penyediaan pangan dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya bidang pertanian masyarakat. Panen bersama ini merupakan bukti keberhasilan dari kolaborasi kita bersama," kata Sukamto Tamrin.

BACA JUGA CPI dan YKMI Aktifkan Tim Pokja Kelurahan Siaga Covid-19

Sukamto menambahkan, CPI mendesain Program Cherish untuk mendukung upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian sustainable development goals (SDGs) di Riau. Program tersebut meliputi tiga kegiatan utama yakni Program Ketahanan Pangan, Pembentukan Kelurahan Siaga Covid-19, dan Pembangunan Sumur Air Bersih. "Adapun pendanaan program ini langsung berasal dari perseroan," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com