Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Rampung, Pengusaha Harap EoDB di Indonesia Membaik

Senin, 22 Februari 2021 | 12:09 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno berharap rampungnya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ini bisa mendorong perbaikan dari sisi ease of doing business (EoDB) di Indonesia. Apalagi saat ini peringkat ease of doing business Indonesia masih berada di level 73.

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ada beberapa hal yang selama ini menjadi penghambat investasi, yaitu sebesar 32,6% karena persoalan perizinan, 17,3% karena masalah pengadaan lahan, dan 15,2% karena regulasi atau kebijakan.

“Yang diharapkan oleh pengusaha adalah realisasi dari 51 peraturan pelaksana tersebut menghasilkan perbaikan sesuai harapan, yaitu ease of doing business di Indonesia lebih transparan, lebih cepat dan lebih mudah,” kata Benny Soetrisno kepada Beritasatu.com, Senin (22/2/2021).

Secara substansi, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor 15 PP, Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 PP, Investasi 5 PP dan 1 Perpres, Ketenagakerjaan 4 PP, Fasilitas Fiskal 3 PP, Penataan Ruang 3 PP dan 1 Perpres, Lahan dan Hak Atas Tanah 5 PP, Lingkungan Hidup 1 PP, Konstruksi dan Perumahan 5 PP dan 1 Perpres, Kawasan Ekonomi 2 PP, Barang dan Jasa Pemerintah 1 Perpres.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3% pada tahun 2021 ini,” kata Airlangga.

Sumber: BeritaSatu.com