Novel Baswedan Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Sukseskan Program Vaksinasi

Selasa, 23 Februari 2021 | 17:06 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan divaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama bersama sejumlah pegawai lembaga antikorupsi lainnya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/2/2021). Usai disuntik, Novel mengajak masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah saat ini.

“Saya kira upaya pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi ini mesti kami dukung. Terkait vaksin ini, saya kira mari kita semua untuk mendukung program pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah Covid-19 dengan mau divaksin,” kata Novel.

Novel mengatakan, program vaksinasi penting sebagai bagian melawan pandemi Covid-19. Seluruh masyarakat, tentu berharap pandemi ini segera berakhir agar dapat beraktivitas seperti sedia kala.

“Tentunya kita suka, kita senang apabila aktivitas kita kembali seperti sedia kala,” kata Novel.

Novel menceritakan pengalamannya divaksinasi hari ini. Novel mengaku suntikan vaksin hampir tidak terasa. Usai divaksin, Novel sempat diobservasi selama 30 menit untuk mengetahui efek samping.

“Yang jelas, kami semua berharap kami bisa sehat, pandemi ini bisa segera berakhir. Dan upaya pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini bisa berhasil optimal,” ujar Novel.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi di KPK diselenggarakan pada 18-23 Februari 2021. Program vaksinasi dimulai dari Dewas, Pimpinan hingga pegawai KPK.

“Pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK dimulai dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021 bertempat di Gedung Juang KPK jam 09.00 sampai dengan 17.00 WIB,” kata Ali.

Sumber: BeritaSatu.com