Lakpesdam NU: 9 Laporan Penyaluran Bansos Terindikasi Korupsi Belum Direspons KPK

Selasa, 23 Februari 2021 | 21:57 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU) telah menyampaikan sembilan laporan penyimpangan dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) ke aplikasi JAGA Bansos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari lembaga antikorupsi mengenai laporan tersebut.

Padahal, sembilan laporan itu disampaikan ke JAGA Bansos lantaran terindikasi adanya praktik korupsi. Demikian disampaikan Sekretaris Lakpesdam NU, Marzuki Wahid saat memaparkan hasil pemantauan Lakpesdam NU terkait distribusi dana bansos Covid-19 di wilayah Mataram, Indramayu, Tasikmalaya dan Kuningan, Selasa (23/2/2021).

“Kepada aplikasi JAGA Bansos KPK ada sembilan laporan ini yang terindikasi korupsi ya, terus sembilan ini kita laporkan dan tidak ada penyelesaian,” kata Marzuki.

Dikatakan, sembilan laporan itu merupakan bagian dari 95 laporan dugaan pelanggaran dan diskriminasi penyaluran bansos yang dikumpulkan Lakpesdam selama masa pemantauan pada periode Agustus 2002 hingga November 2020.

Marzuki mengaku tak mengetahui secara pasti faktor yang membuat KPK belum menindaklanjuti sembilan laporan tersebut.

“Saya enggak bisa berspekulasi kenapa tidak direspons mungkin bisa ditanyakan ke apa namanya penjaganya yang menjaga JAGA ya," katanya.

Secara total, Lakpesdam menerima 95 laporan dugaan pelanggaran dan dugaan diskriminasi dalam penyaluran bansos. Dari jumlah itu, Lakpesdam menemukan adanya 22 dugaan diskriminasi dalam penyaluran bansos, yakni diskrminasi terhadap penyandang disabilitas sebanyak 14 kasus, diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan minoritas sebanyak tujuh kasus dan diskriminasi terhadap transgender sebanyak satu kasus.

Selain itu, Lakpesdam juga menemukan dugaan pelanggaran distribusi sebanyak 77 kasus. Dugaan pelanggaran itu didominasi masyarakat yang tidak menerima bansos padahal layak dengan 29 kasus atau 40%. Selain itu, Lakpesdam juga menemukan 25 kasus pemotongan atau pungli.

Kasus lainnya yang ditemukan Lakpesdam yakni bantuan ganda sebanyak dua kasus, penerima yang tidak layak menerima bansos sebanyak empat kasus, sembako tidak layak sebanyak tujuh kasus, manipulasi data sebanyak dua kasus, dan penyalahgunaan kewenangan sebanyak empat kasus.

Selain sembilan kasus yang dilaporkan ke JAGA Bansos, 86 kasus lainnya dilaporkan Lakpesdam ke sejumlah instansi terkait lainnya. Sebanyak 22 kasus dilaporkan kepada Dinas Sosial setempat. Namun, dari jumlah itu hanya lima kasus yang selesai, sementara 17 kasus lainnya tidak selesai.

Kemudian sebanyak 24 kasus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dengan hanya empat kasus yang selesai. Selebihnya, sebanyak dua kasus dilaporkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; lima kasus dilaporkan ke pemerintah kabupaten/kota; lima kasus ke Ombudsman; dua kasus ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dua kasus ke SAPA WARGA; dan satu kasus dilaporkan ke Polres setempat.

Namun, dari jumlah itu tidak ada satupun yang diselesaikan oleh instansi terkait. Untuk 23 kasus lainnya, Lakpesdam memutuskan tidak menindaklanjutinya lantaran masih memerlukan pendalaman.

“Kenapa tidak dilaporkan karena kami juga ragu soal pelanggaran ini. Perlu ada validasi lebih mendalam, tetapi Kami menemukan bentuk-bentuk pelanggaran ini. Kira-kira tindak lanjut ini sehingga kami tidak hanya mencatat dan melaporkan tetapi juga mencoba menyelesaikan,” kata Marzuki.

Berbagai kasus dugaan diskriminasi, pelanggaran bahkan hingga terindikasi korupsi yang ditemukan Lakpesdam ini terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait di antaranya adalah data yang kadaluarsa dan tumpang tindih, tidak transparan dan tidak terbukanya daftar penerima Bansos, dan saluran pengaduan warga yang tersumbat.

“Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, dan keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus dugaan korupsi dan diskriminasi,” papar Marzuki.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati mengatakan, laporan melalui aplikasi JAGA Bansos disampaikan oleh perorangan by name by NIK dan laporan berbasis wilayah. Setiap pelapor, katanya dapat memantau perkembangan keluhan yang disampaikan melalui fitur yang tersedia pada aplikasi Bansos.

“Untuk mengetahui proses tindak lanjut keluhan yang disampaikan, pelapor dapat memanfaatkan fitur yang tersedia pada aplikasi JAGA Bansos yang akan direspons oleh tim pengelola,” kata Ipi.

Dikatakan, setiap keluhan yang masuk pada aplikasi JAGA Bansos akan diverifikasi oleh tim maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

“KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi akan memantau tindak lanjut keluhan. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespons apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA,” jelasnya.

Sumber: BeritaSatu.com