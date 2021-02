Peran Learning Technology Krusial di Masa Pandemi

Rabu, 24 Februari 2021 | 10:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 memaksa seluruh sektor industri bergerak menyesuaikan diri dengan bergerak dinamis ke arah teknologi digital.

Bisa dibilang, teknologi telah menjadi tulang punggung setiap industri untuk bisa bertahan dalam kondisi yang sangat tidak biasa ini.

Demikian juga dengan education technology. Masa pagebluk Covid-19 ini, menjadi sebuah momentum di mana teknologi digital masuk ke dalam dunia pendidikan secara cepat.

Act Executive Director PPM Manajemen, Dr Ir Triono Saputro MSi mengakui, PPM Manajemen mampu dancing with the pandemic, dan tetap berkarya dengan melakukan inovasi teknologi digital dalam pelayanan.

"Saat ini kami merangkul teknologi, bahkan bisa dibilang melakukan investasi besar dalam teknologi. Namun, hal itu bukan mendadak. Kami fokus menjadikan teknologi sebagai backbone layanan pembelajaran sejak satu dekade lalu. Pandemi menjadi percepatannya saja, dengan begitu kami bisa dancing with the pandemic,” ujar Triono Saputro dalam media gathering yang dilangsungkan secara daring, Rabu (23/2/2021).

Menurut Triono, PPM Manajemen berfokus pada pembelajaran dengan teknologi sebab tidak bisa dipungkiri dewasa ini setiap kalangan memiliki concern pada learning experience.

"Maka, sudah pasti membutuhkan learning technology, dan itu tidak hanya berlaku bagi PPM Manajemen semata, namun bagi seluruh perusahaan di Indonesia,” imbuhnya.

Dari sana, kata Triono, lahirlah solusi teknologi pembelajaran (STP) sebagai jasa layanan terbaru PPM Manajemen. STP sendiri memiliki dua jenis service and solution. Pertama, content development services atau jasa mengubah konten pembelajaran konvensional menjadi konten berbasis digital atau biasa di sebut E-Learning.

“Kontennya sendiri meliputi podcast, video, animasi interaktif, page turner, game based learning. Adapun pendekatan yang kita biasa bangun adalah mikro learning,” urainya.

Kedua, lanjut Triono, layanan digital platform pembelajaran, atau biasa disebut dengan learning management system (LMS). “Layanan ini menyediakan dua skema yang ditawarkan, yakni LMS development yaitu membangun dari awal nanti dioperasionalkan oleh klien, dan LMS Manage Services yaitu menyewa dari PPM Manajemen dan juga dibantu dalam pengoperasiannya,” tandasnya.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Prof Bramantyo Djohanputro MBA PhD menyampaikan, PPM School of Management (PPM SoM) juga telah menerbitkan produk baru, yakni Mini MM dengan kelas khusus Perusahaan (PT SSL) dan kelas heterogen.

Selain itu, kata Baramantyo, PPM SoM juga mendapatkan predikat Unggul dari BAN-PT dan di Journal of Management and Business Review (JMBR) berhasil meraih peringkat 3. Mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana PPM SoM berhasil menjuarai 15 lomba dan lebih dari 40 orang menerima beasiswa.

“PPM SoM juga telah berkolaborasi dengan organisasi taraf internasional seperti KBRI Cairo dan Persatuan Pelajar Indonesia se-Dunia untuk menyebarkan ilmu manajemen bisnis,” kata Bramantyo.

Sementara, Direktur Jasa Pengembangan Eksekutif PPM Manajemen, Dr Pepey Riawati Kurnia MM menjelaskan program baru di jasa pengembangan eksekutif, PodManis atau Podjok Manajemen dan Bisnis, sebuah podcast yang dikelola dengan semangat menjadi relevan bagi anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap tema bisnis dan manajemen yang dibawakan secara ringan.

“Podcast akan resmi mengudara per 1 Maret 2021. Dengan tagline your one stop management and business channel, PodManis diharapkan menjadi sumber utama bagi para pendengar podcast di Indonesia untuk mendapatkan konsep penerapan teori manajemen dan bisnis pada kehidupan sehari hari,” tandas Pepey.

