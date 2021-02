UBL Gelar Wisuda Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Rabu, 24 Februari 2021 | 16:13 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Budi Luhur (UBL) kembali menggelar wisuda magister, sarjana, dan ahli madya periode genap 2019/2020 secara tatap muka (offline). Wisuda ini dilaksanakan secara bertahap selama lima hari mulai dari 23 sampai 27 Februari 2021 di Gedung Grha Mahardika Bujana sesuai peraturan Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan pembatasana kegiatan masyarakat (PPKM).

Wisuda offline dibagi menjadi tiga sesi. Setiap sesinya diberlakukan untuk penyemprotan disinfektan pada area gedung untuk mensterilkan kembali sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebanyak 1.256 wisudawan dan tamu undangan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Prosesi wisuda menggunakan sistem berbasis QR Code dan sistem first in first out. Selama prosesi wisuda, wisudawan akan dipanggil untuk pindah kuncir oleh rektor Universitas Budi Luhur dan pemberian ijazah oleh dekan Fakultas Universitas Budi Luhur.

BACA JUGA UBL Raih Piagam Penghargaan dari Gubernur DKI

Kasih Hanggoro, selaku Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti mengucapkan selamat kepada wisudawan. “Harapan saya di dalam keadaan apapun saat ini, kita sebagai manusia sosial dan berbudiluhur dapat menghadapi masalah-masalah dengan cerdas dan berbudi luhur. Semoga Tuhan selalu berkenan jadikan Anda mahluk yang cerdas dan berbudiluhur,” tutur Kasih Hanggoro, dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021).

Dalam sambutan Rektor Universitas Budi Luhur dan Plt. Direktur Akademi Sekretari Budi Luhur, Wendi Usino menyebutkan bahwa Kampus Budi Luhur terus berkomitmen sebagai universitas berwawasan global berbasis kewirausahaan, teknologi dan cerdas berbudi luhur.

“Universitas Budi luhur berkomitmen untuk meningkatkan peran serta mahasiswa dan dosen dengan standar mutu tertinggi, sesuai dengan visi Universitas Budi luhur 2021 – 2030, yaitu menjadi universitas berwawasan global berbasis kewirausahaan, teknologi dan cerdas berbudi luhur,” tutur Wendi Usino.

Sementara itu Ketua MPR, Bambang Seosatyo, juga memberikan apresiasi terhadap Universitas Budi Luhur yang telah menghadirkan inovasi terbaru kendaraan listrik bergaya sporty.

BACA JUGA UBL Raih Penghargaan dari UI GreenMetric 2020

“Universitas Budi Luhur juga sukses melahirkan motor listrik dengan tampilan sportbike yang diberi nama Budi Luhur Sport Electric Vehicle 01 (BL-SEV01), bekerja sama dengan LIPI dan Katros Garage. Hal ini menandakan bahwa anak bangsa bisa menghasilkan kendaraan listrik secara mandiri,” tutur Bambang Soesatyo.

Dalam kesempatan yang sama, beberapa duta besar Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati Universitas Budi Luhur secara virtual. Ucapan ini sebagai bentuk kerja sama internasional pada institusi pendidikan secara luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan antar negara.

Diantaranya Wisnu Edi Pratignyo, Duta Besar RI untuk Republik Namibia Windhoek Namibia; Sahat Sitorus Dutas Besar untuk Republik Timor Leste; Rina Soemarno Duta Besar RI untuk Bangladesh dan Nepal; Hermono Duta Besar RI untuk Malaysia; dan Rachmat Budiman Duta Besar RI untuk Thailand.

Sumber: BeritaSatu.com