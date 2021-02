Djoko Tjandra Ungkap Cara Pinangki Minta US$ 100 Juta

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:03 WIB

Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Terdakwa perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Djoko Tjandra membeberkan cara yang dilancarkan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari untuk meminta uang sebesar US$ 100 juta kepadanya.

Uang tersebut terkait action plan upaya hukum permintaan fatwa ke MA agar Joko Tjandra dapat masuk ke Indonesia tanpa dieksekusi atas putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi cessie Bank Bali. Hal ini disampaikan Djoko Tjandra saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Awalnya, Djoko Tjandra menceritakan pertemuannya dengan Pinangki di kantornya di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November 2019. Dalam pertemuan itu, Pinangki sempat menyingung biaya pembuatan Gedung The Exchange 106 yang merupakan gedung pencakar langit.

"Kita lagi minum kopi, ada cetus dari Pinangki 'wah Djoko bangun gedung ini berapa miliar?'. Saya bilang 'habis US$ 5,5 miliar'. Kata dia 'wah ini gedung kebanggaan Indonesia dibangun oleh orang Indonesia, saya bilang amin," kata Djoko Tjandra mengulang pembicaraannya dengan Pinangki.

Pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk Pinangki untuk menyinggung pembayaran action plan sebesar US$ 100 juta. Menurut Pinangki, nominal itu bukan jumlah yang besar bagi Djoko Tjandra. Namun, Djoko mengaku tak menanggapi pernyataan Pinangki tersebut. Djoko Tjandra mengganggap pernyataan itu bukan sesuatu yang serius.

"Dia bilang 'wah untuk Pak Djoko kalau pulang, buang US$ 100 juta nggak apa kan'. Jadi nggak spesifik, saya nggak tanggapi. Itu bisa jadi ditangkap ada permintaan US$ 100 juta. Jadi nggak spesifik mereka minta US$ 100 juta. Hanya bilang kalau saya pulang, uang US$ 100 juta nggak ada masalah," ungkapnya.

Diketahui, Djoko Tjandra didakwa memberikan suap sejumlah US$ 500.000 dari yang dijanjikan US$ 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung melalui pengusaha Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Nasdem.

Suap itu diberikan Djoko Tjandra kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Selain menyuap Pinangki terkait permintaan fatwa ke MA, Djoko Tjandra juga didakwa menyuap Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri dan Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri untuk menghapus namanya dari daftar red notice Polri atau status daftar pencarian orang (DPO). Melalui perantara Tommy Sumardi, Djoko Tjandra memberikan suap sebesar 200.000 dolar Singapura dan US$ 270.000 kepada Napoleon, serta US$ 150.000 untuk Prasetijo.

Sumber: BeritaSatu.com