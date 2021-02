Pascalongsor, Tol Surabaya-Gempol Normal Kembali

Minggu, 28 Februari 2021 | 09:21 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / JEM

Surabaya, Beritasatu.com - Seluruh lajur pada lokasi terdampak longsor di Jalan Tol Surabaya-Gempol pada KM 06+200 arah Gempol, Surabaya, Jawa Timur, kini sudah dapat dilalui kendaraan. Arus lalu lintas mulai lancar kembali pada pukul 15.00 WIB, Sabtu (27/2/2021).

"Saat ini, seluruh lajur atau sebanyak tiga lajur di lokasi tersebut telah kembali beroperasi normal," kata Hendri Taufik, GM RO 3 Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division dalam keterangan resminya, Minggu (28/2/2021).

Namun demikian, kata Hendri Taufik, pada sisi Right Of Way (ROW) masih dilakukan kegiatan berupa pekerjaan pelengkap bangunan perkuatan tanah sehingga pengguna jalan diminta tetap berhati-hati.

Untuk itu, Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu waspada, mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas. Termasuk mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta selalu mematuhi protokol kesehatan.

