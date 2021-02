Minggu, 28 Februari 2021 | 15:18 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan hakim agung yang kini menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, Artidjo Alkostar, meninggal dunia, Minggu (28/2/2021).

Kabar meninggalnya Artidjo disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD lewat Twitter. Artidjo meninggal siang ini.

"Kita ditinggalkan lagi oleh seorang tokoh penegak hukum yang penuh integritas. Mantan hakim agung Artidjo Alkostar yang kini menjabat sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK telah wafat siang ini," tulis Mahfud MD, Minggu (28/1/2021).

Artidjo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur 22 Mei 1948. Dia memulai karir sejak mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1976.

Karier Artidjo Alkostar di bidang hukum dimulai pada tahun 1976. Awalnya, ia menjadi tenaga pengajar di FH UII Yogyakarta. Pada tahun 1981, ia menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, masing-masing menjadi wakil direktur (1981-1983) dan direktur (1983-1989).

Pada saat yang sama, ia bekerja selama dua tahun di Human Right Watch divisi Asia di New York. Sepulang dari Amerika, ia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2000 ia terpilih sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

