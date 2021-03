Dukung Kampus Merdeka, 10 Perguruan Tinggi Bentuk Konsorsium "Ihilead"

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:14 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka meningkatkan kapasitas pimpinan di perguruan tinggi di Indonesia, tujuh perguruan tinggi (PT) nasional dan tiga PT asing membentuk konsorsium Indonesia Higher Education Leader (Ihilead) untuk mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ihilead adalah konsorsium yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui reformasi kepemimpinan di lingkungan PT. Sasaran akhir konsorsium tersebut adalah agar lulusan perguruan tinggi semakin mampu menjawab kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Peluncuran Ihilead digelar secara virtual, Selasa (2/3/2021) malam, dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia H.E. Vincent Piket dan Director Master of Arts Higher Education Leadership and Management dari University of Gloucestershire (UoG) Inggris, David Dawson, serta sejumlah peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.

Konsorsium Ihilead berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Tujuh perguruan tinggi nasional dalam konsorsium itu adalah President University, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Padjajaran dan STIE Malangkucecwara. Sementara itu, tiga perguruan tinggi asing terdiri dari University of Gloucestershire dari Inggris, International School for Business and Social Studies (ISBSS) dari Slovenia, dan University of Granada dari Spanyol.

Dalam pelaksanaannya, konsorsium Ihilead mendapat dukungan dari Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), yaitu sebuah badan di bawah Eramus+ dari Uni Eropa. Erasmus+ adalah sebuah komisi di UE untuk mendukung berbagai kegiatan bidang pendidikan, pelatihan, kepemudaan dan olahraga di berbagai negara di dunia.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nizam menjelaskan, Kemdikbud terus berupaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan industri. Salah satunya lewat program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Melalui program ini kampus perlu memberikan kemerdekaan bagi mahasiswanya untuk mengikuti program magang di perusahaan-perusahaan.

Kampus Merdeka memiliki sembilan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, magang, mengajar di sekolah, penelitian, membangun desa, studi/proyek mandiri, kewirausahaan mahasiswa, proyek kemanusiaan dan military service/komp cadangan.

“Dengan adanya program ini kelak begitu lulus mahasiswa langsung siap kerja, bukan lagi siap latih. Program ini diharapkan mampu meningkatkan serapan lulusan perguruan tinggi di pasar tenaga kerja,” kata Nizam dikutip dari siaran pers Kemdikbud, Rabu (3/3/2021).

Nizam mengatakan Kemdikbud menetapkan delapan indikator kinerja utama (IKU) dalam transformasi pendidikan tinggi, yaitu lulusan mendapat pekerjaan layak, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen dapat berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat pengakuan internasional, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan program studi berstandar internasional.

Nizam menyebut banyak keluhan dari berbagai kalangan dunia usaha mengenai kualitas lulusan PT yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, banyak materi kuliah dari kampus yang tidak sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sehingga PT harus semakin adaptif.

“Saat ini dunia berubah dengan begitu cepat dan kian penuh dengan ketidakpastian. Sekarang ini perubahan tidak lagi terjadi secara linear, tetapi semakin kompleks. Maka, perguruan tinggi di Indonesia harus mulai meninggalkan kompetensi lama yang sudah tidak dibutuhkan karena semakin banyak pekerjaan yang hilang atau digantikan oleh mesin,” kata Nizam.

