Jutaan Penduduk Pindah Domisili, Program Pemerintah Perlu Rutin Perbarui Data

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal (ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merilis dalam 4 bulan terakhir, ada lebih dari 2 juta penduduk berpindah domisili. Beberapa program seperti vaksinasi, dan bantuan sosial (bansos) dinilai perlu secara rutin memperbarui data kependudukan.

“Dengan dinamika yang tinggi seperti ini, maka program vaksinasi, bansos, kartu prakerja harus rutin mengupdate data kependudukan dan disesuaikan dengan data Dukcapil,” kata Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Zudan, Dukcapil mencatat dengan rapi pergerakan data statistik kependudukan. Tujuannya agar para instansi pengguna data mengetahui dengan pasti posisi atau gambaran penduduk sebenarnya, secara real time by name by address.

“Pergerakan selama 4 bulan saja sudah lebih dari 2 juta penduduk pindah domisili. Belum lagi ditambah yang meninggal, yang lahir, yang berubah pekerjaan, dan lainnya. Dukcapil melakukan updating data setiap hari berdasarkan pelaporan dari penduduknya. Tidak ada instansi di Indonesia yang meng-update data penduduk setiap hari kecuali Dukcapil Kemdagri,” tutur Zudan.

Semua detail transaksi data yang dilakukan penduduk seperti registrasi kelahiran, kematian, dan pindah domisili masuk dalam data base kependudukan.

“Kegunaannya banyak sekali. Bagi perbankan dan industri keuangan bisa mengetahui siapa nasabahnya yang meninggal dunia atau pindah alamat,” ucap Zudan.

Bagi penduduk baru lahir, Zudan menambahkan, Dinas Dukcapil setempat langsung membuatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus yakni akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA) serta kartu keluarga (KK) baru lengkap dengan nama bayi.

Pergerakan data statistik kependudukan di Indonesia ini bisa dilihat mulai pada November dan Desember 2020 hingga Januari-Februari 2021. Pada November 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Sebulan berselang, pada Desember jumlah bayi yang lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa.

Kemudian, pada Januari 2021 tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa. Pada Februari 2021, jumlah bayi lahir turun menjadi 71.291 jiwa. Dengan begitu, selama 4 bulan sejak November 2020 hingga Februari 2021 jumlah pertambahan penduduk Indonesia sebanyak 501.319 jiwa.

Data statistik kependudukan Dukcapil juga mencatat angka kematian selama 4 bulan terakhir, mulai November 2020 hingga Februari 2021, yakni sebanyak 355.332 jiwa. Terdiri mulai November 2020 penduduk yang meninggal dunia sebanyak 87.161 jiwa, pada Desember 2020 sejumlah 86.503 jiwa, Januari 2021 (88.625) dan Februari 2021 penduduk meninggal sebanyak 93.043 jiwa.

