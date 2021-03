Jaksa Agung dan Menko Polhukam Hadiri Kongres Peradilan Pidana PBB

Minggu, 7 Maret 2021 | 15:07 WIB

Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi serta para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan menghadiri pembukaan "The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice" atau Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana Ke-14 Kyoto Jepang secara virtual dari Auditorium Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta.

Acara Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana Ke-14 Kyoto Jepang itu sendiri berlangsung hingga 12 Maret 2021 dan dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh Presiden Kongres Mrs Yoko Kamikawa dan diisi dengan sambutan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres, dan Jaksa Agung Jepang Kenji Sochi.

"Hadir pula secara langsung perwakilan Kekaisaran Jepang Princess Komado, Perwakilan Youth Forum, Presiden UNGA, Presiden ECOSOC dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) delegasi negara anggota PBB yang hadir secara virtual, termasuk delegasi Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Prof Mohammad Mahfud MD," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Dijelaskan Leonard, dalam sesi Segmen Tingkat Tinggi (High Level Segment), Menko Polhukam sebagai Pimpinan Delegasi Indonesia, Mahfud MD menyampaikan national statement (pernyataan nasional) Indonesia yang secara umum menyatakan bahwa sejak Kongres Pencegahan Kejahatan Pertama pada tahun 1955, kejahatan terus berkembang dan semakin meningkat secara transnasional, terorganisir, dan kompleks.

Di dalam kongres, Mahfud MD sendiri menegaskan, Covid-19 telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan pidana

“Kita perlu memastikan bahwa sistem peradilan pidana terus berkembang meskipun ada tantangan-tantangan tersebut. Indonesia telah beradaptasi dan menjawab tantangan ini dengan persidangan online yang memberikan layanan keadilan sekaligus menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata Mahfud MD.

Dijelaskan Mahfud, sejalan dengan SDG’s Goals 16, Indonesia memiliki komitmen terhadap reformasi peradilan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Melalui rencana ini, Indonesia menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang mudah diakses dan terjangkau. Masalah keadilan restoratif juga dipertimbangkan sebagai salah satu strategi utama dalam Rencana ini.

Saat ini Indonesia juga telah mengadopsi rencana aksi nasional untuk mencegah dan melawan kekerasan ekstremisme yang kondusif untuk terorisme. Dalam hal ini, Indonesia akan terus bekerja sama dengan negara lain untuk menetapkan norma dan standar internasional untuk melindungi anak-anak yang terkait dengan teroris dan kelompok ekstremis sadis.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat percaya bahwa dunia internasional harus memprioritaskan upaya memerangi penangkapan ikan secara illegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan yang belum ada peraturannya. Usaha kita tersebut membutuhkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas, karena hal ini terkait erat dengan bentuk kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan orang, perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan narkoba," ujar Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menawarkan tiga poin penting. Yakni pertama, tidak ada kebijakan "satu ukuran cocok untuk semua" untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Menurutnya, kejahatan dapat memiliki konteks dan nuansa berbeda yang membutuhkan pendekatan berbeda. Perbedaan seperti akar penyebab kejahatan dan sistem hukum diserahkan kepada masing-masing negara untuk membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan situasi domestik dengan memperhatikan kewajiban internasional yang ditentukan oleh konvensi tertentu dan norma internasional.

"Kedua, kita harus berusaha keras untuk mencapai Agenda Pengembangan Berkelanjutan di bawah kerangka CCPCJ," jelas Mahfud.

Dikatakan, pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum saling terkait dan saling memperkuat. Kerja bersama Indonesia dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana akan membantu mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Begitu pula sebaliknya, pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah kunci bagi negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan secara efektif.

Ketiga, yaitu menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional. Dalam konteks ini, kejahatan lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Koordinasi yang lebih baik serta peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bantuan teknis sangat penting, dengan tetap mempertimbangkan dimensi spesifik dari pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dari masing-masing Negara Pihak.

Dalam akhir pernyatannya, Mahfud MD juga mendorong semua negara anggota untuk meningkatkan persatuan dan kerja sama diantara negara, termasuk pemangku kepentingan terkait lainnya.

Acara “The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice” di Kejaksaan Agung dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M dan dilakukan rapid test antigen sebelum kongres diselenggarakan.

Sumber: BeritaSatu.com