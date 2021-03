Masa Sidang IV, DPR Akan Lakukan Sejumlah Fit and Proper Test

Senin, 8 Maret 2021 | 18:29 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR mengagendakan sejumlah fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan serta kerja-kerja diplomasi parlemen di masa sidang IV 2021. Pertama, proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap usulan calon anggota dari lembaga negara yang akan berakhir masa jabatannya.

Kemudian, DPR juga akan memberikan pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Negara-Negara Sahabat.

“Menjadi harapan kita semua agar proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi kualitas integritas, profesional, dan juga memiliki komitmen dalam menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang IV DPR, yang dilaksanakan dalam rapat paripurna, Senin (8/3/2021).

BACA JUGA Buka Masa Sidang IV, Ketua DPR Minta Prolegnas Prioritas Segera Ditetapkan

DPR juga telah mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik berupa kerja sama bilateral, regional, maupun internasional. Puan mengatakan, delegasi DPR direncanakan akan menghadiri pertemuan virtual “AIPA-Parliamentary Forum of Small Arms and Light Weapons” pada 16 Maret 2021.

Lalu “The 65th session of the Commission on the Status of Women (CSW)”, dan beberapa kegiatan diplomasi bilateral untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat. Puan mengingatkan para anggota dewan, dalam masa sidang ini, agar dapat menggunakan waktu secara optimal untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas konstitusional DPR.

“Kepada semua Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja untuk Indonesia, semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya baki kita semua,” ucap Puan.

Sumber: BeritaSatu.com