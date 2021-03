Senin, 8 Maret 2021 | 18:36 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Lebih dari 125 siswi SMK dari 10 kota di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Bojonegoro, Yogyakarta, Batam, Bengkulu dan Denpasar) berpartisipasi dalam program edukasi kesiapan kerja bertajuk “Women Career Class: Fresh Graduates Starter Pack to Enter the World of Work” yang digelar secara daring oleh PT Johnson & Johnson Indonesia, bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI), Senin, 8 Maret 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang menerpa penduduk dunia dan terus melajunya proses adopsi teknologi oleh perusahaan telah mengakselerasi kehadiran pekerjaan masa depan.

Dalam The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum (WEF) memprediksi 85 juta pekerjaan akan digantikan oleh teknologi automasi pada tahun 2025. Situasi ini juga memunculkan peluang hadirnya 97 juta peran baru yang meliputi sejumlah klaster pekerjaan, seperti cloud computing, data & artificial intelligence (AI), engineering, product development, dan lainnya.

Dampak yang lebih dalam akan dirasakan oleh kaum perempuan mengingat proporsi mereka saat ini dalam klaster tersebut masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 12% untuk cloud computing, 15% untuk engineering, 26% untuk data & AI, dan 35% untuk product development.

Country Leader of Communications and Public Affairs PT Johnson & Johnson Indonesia, Devy Yheanne, mengungkapkan, riset tersebut mengindikasikan tren permintaan tenaga kerja di bidang STEM2D (science, technology, engineering, math, manufacturing, dan design) akan terus meningkat. Perusahaan mengambil langkah inovatif dengan mengimplementasikan inisiatif WiSTEM2D (Women in Science, Technology, Engineering, Math, Manufacturing, and Design) secara global sejak tahun 2015.

"Melalui program ini, kami berkomitmen untuk memberdayakan perempuan muda di 6 bidang tersebut sehingga mereka dapat meningkatkan representasi perempuan di bidang sains dan teknik serta memiliki kesempatan tak terbatas untuk terlibat dalam mewujudkan perubahan positif di masyarakat," kata Devi, dalam program edukasi "Women Career Class: Fresh Graduates Starter Pack to Enter the World of Work” yang digelar secara daring, Senin (8/3/2021).

Program edukasi ini diinisiasi sebagai upaya untuk menginspirasi para pelajar perempuan tingkat akhir SMK untuk mengejar pendidikan tinggi dan karier di bidang STEM2D serta membekali mereka dengan soft skill dasar untuk memasuki pasar kerja.

Devy menambahkan, inisiatif global WiSTEM2D berupaya menumbuhkan minat STEM2D wanita sejak usia dini dan membantu mereka terus tumbuh dan berkembang di bidang ini, mempersiapkan dan memposisikan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan karier yang lebih tinggi di bidang STEM2D.

"Sumber daya ini dimaksudkan untuk mendorong dan melibatkan anak perempuan, keluarga, guru, dan pendukung mereka di berbagai belahan dunia," tambahnya.

Co-Founder and Academic Advisor Prestasi Junior Indonesia, Robert Gardiner, mengatakan, semakin banyaknya generasi muda yang akan memasuki dunia kerja dan faktor kesenjangan keterampilan akan menghadapkan Indonesia pada permasalahan pengangguran muda selama beberapa tahun ke depan.

"Melalui program ini, para pelajar SMK mendapat manfaat dari pengetahuan dan pengalaman riil seputar dunia kerja yang dibagikan oleh para relawan," katanya.

Menurut Robert, kesempatan ini memberikan aspirasi baru bagi mereka untuk mulai membangun keterampilan baru yang dibutuhkan pemberi kerja dan membangun karier di bidang STEM2D yang sukses di masa depan.

"Kami sangat antusias untuk berkolaborasi kembali dengan Johnson & Johnson Indonesia yang komitmennya sejalan dengan misi kami dan Junior Achievement secara global dalam mempersiapkan generasi muda untuk berhasil dalam pekerjaan masa depan," pungkas Robert.

