Jaksa Ingatkan Tenaga Ahli DPR untuk Jujur di Sidang Suap Ekspor Benur

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tenaga ahli DPR Chusni Mubarok berkata jujur saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah pemilik PT Dua Putra Prakasa Pratama (PT DPPP) Suharjito yang didakwa menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mulanya, Jaksa mempertanyakan mengenai pemalsuan tanda tangan yang dibubuhkan Chusni atas nama Achmad Bahtiar, komisaris sebuah perusahaan di rumah dinas DPR. Belakangan diketahui perusahaan yang dimaksud adalah PT Aero Citra Kargo (ACK) yang merupakan perusahaan tunggal jasa pengangkutan benih lobster untuk diekspor.

Tak hanya tanda tangan terkait kesediaan menjadi Komisaris PT ACK, Chusni juga mengakui membubuhkan tanda tangan Achmad Bahtiar untuk buku rekening.

"Iya saya tanda tangan dokumen kesediaan menjadi komisaris. Setelah itu beberapa saat kemudian untuk tanda tangan buku rekening," kata Chusni saat berdaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Chusni merupakan adik kandung dari Achmad Bahtiar. Chusni mengaku menandatanganinya lantaran Bahtiar sedang berada di luar kota. Chusni mengaku diberikan spesimen atau tanda tangan Bahtiar oleh kakaknya itu.

"Saya dikasih spesimennya, karena saya yang bisa menandatangankan, saya diminta beliau, dikasih spesimennya, karena posisi beliau di Malang," kata Chusni.

Jaksa mencecar Chusni mengenai peran Bahtiar di perusahaan itu apakah sebatas menjadi komisaris atau juga pemegang saham. Chusni mengaku tak tahu akan hal tersebut.

Jaksa kemudian bertanya mengenai pihak yang membawa dokmen dan akte perusahaan. Chusni mengaku yang membawa adalah Amiril Mukminin dan Amri. Amiril merupakan sekretaris pribadi Edhy Prabowo sementara Amri disebutkan sebagai Direktur Utama PT ACK.

"Pak Amiril sama Pak Amri," kata Chusni. Ketika dicecar nama perusahaan yang dimaksud, Chusni mengaku tidak tahu. "Saya tidak baca," katanya.

Jaksa tak mempercayai jawaban Chusni. Apalagi mengingat Chusni merupakan seorang tenaga ahli DPR. "Saudara tenaga ahli loh Pak, masa menandatangani saja enggak dibaca. Pasti ada nama perusahaannya?," tanya jaksa.

Chusni yang kembali menjawab tidak ingat lantas diancam oleh jaksa penuntut umum soal ancaman pidana memberikan keterangan tidak benar.

"Saya ingatkan, saksi disumpah, ada jeratan hukumnya kalau saksi tidak memberikan keterangan dengan benar," kata Jaksa.

Dalam surat dakwaan terhadap Suharjito disebutkan Edhy Prabowo membeli bendera perusahaan PT Aero Citra Kargo (ACK) milik Siswadhi Pranoto Loe melalui Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo. Amiril kemudian mengubah akta perusahaan dengan memasukkan nama Nursan dan Amri yang merupakan teman dekat dan representasi Edhy Prabowo dalam struktur PT ACK.

PT ACK lalu bekerja sama dengan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI). PT PLI menetapkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp 350 per ekor BBL dan PT ACK menetapkan biaya sebesar Rp 1.450 per ekor BBL sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp 1.800 per ekor BBL.

Biaya itu diterima PT ACK dan dibagi seolah-olah dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yaitu Nursan 41,65%, Amri 40,65%, dan Yudi Surya Atmaja 16,7% serta PT Detrans Interkargo sebanyak 1%.

Nursan lalu meninggal dunia sehingga namanya diganti oleh Achmad Bachtiar yang juga selaku representasi Edhy Prabowo.

Bagian finance PT ACK bernama Nini pada periode Juli-November 2020 membagikan uang yang diterima perusahaan-perusahaan eksportir BBL lain kepada pemilik saham PT ACK seolah-olah sebagai deviden yaitu kepada Achmad Bachtiar senilai Rp 12,312 miliar, kepada Amri senilai Rp 12,312 miliar, dan Yudi Surya Atmaja sebesar Rp 5,047 miliar.

Uang dari biaya operasional itu lalu dikelola Amiril Mukminin atas sepengetahuan Edhy Prabowo dan dipergunakan untuk membeli sejumlah barang atas permintaan Edhy Prabowo.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Suap dengan total Rp 2,1 miliar yang terdiri atas US$ 103.000 atau sekitar Rp 1,43 miliar (dengan kurs Rp 13.971) dan Rp 706 juta itu diberikan agar PT DPPP mendapat izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Uang suap itu diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo secara bertahap melalui sejumlah pihak, yakni dua staf khusus Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo; Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo; dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI sekaligus Pendiri PT ACK.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.

