Aplikasi JAGA Milik KPK Raih Penghargaan di Ajang World Justice Challenge 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Platform Jaringan Pencegahan Korupsi atau JAGA milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan Honorable Mention dalam ajang World Justice Challenge 2021 yang digelar World Justice Project (WJP). The World Justice Challenge 2021: Advancing the Rule of Law in a Time of Crisis adalah kompetisi global dengan tujuan mengidentifikasi, mengakui, dan mempromosikan praktik ataupun proyek baik berdampak tinggi yang melindungi dan memajukan supremasi hukum di masa krisis.

Dalam ajang bertema "Advancing the Rule of Law in a Time of Crisis" tersebut, aplikasi JAGA terpilih dari 425 peserta yang berasal dari 114 negara. Dari 425 peserta tersebut, 30 finalis dipilih untuk maju ke tahap selanjutnya dan 10 proyek dipilih untuk diakui sebagai Honorable Mention. Dari 30 finalis akan diseleksi untuk menghasilkan enam pemenang. Sebanyak lima pemenang dipilih oleh dewan juri dan satu pemenang dipilih melalui voting.

"Seremoni penghargaan untuk pemenang akan dilakukan pada Mei 2021," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

Dikatakan Ipi, World Justice Challenge diadakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini World Justice Challenge mengusung tema akses keadilan, akuntabilitas pemerintahan, antikorupsi dan open government, serta hak-hak fundamental dan nondiskriminasi.

Kriteria pemilihan finalis dan penerima penghargaan Honorable mention didasarkan pada besarnya dampak, potensi untuk replikasi dan pengembangan, serta keberlanjutan proyek dalam penanganan dampak pandemi pada empat tema yang diusung.

"Sebagai peraih penghargaan Honorable Mention, JAGA ditampilkan dalam situs WJP yang dapat diakses melalui tautan https://worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2021/honorable-mentions," kata Ipi.

The World Justice Project atau WJP merupakan organisasi multidisiplin independen yang bekerja untuk memajukan supremasi hukum di seluruh dunia dengan melibatkan advokat dari seluruh dunia dan dari berbagai kepentingan dan disiplin ilmu.

