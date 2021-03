3 Sosok Inspiratif Terima Penghargaan Krakatau Posco

Sabtu, 13 Maret 2021 | 09:32 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Penyerahan Krakatau Posco The Hero Award 2020 oleh Direktur Technology and Business Development Krakatau Posco, Gersang Tarigan, dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, di Kantor Wali Kota Cilegon. (Foto: Istimewa)

Cilegon, Beritasatu.com - Krakatau Posco memberikan penghargaan pada 3 sosok inspiratif terbaik di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan pelestarian lingkungan, melalui The Krakatau Posco Hero Award 2020.

Adapun tiga sosok inspiratif terpilih yaitu, Jajuli dalam bidang pendidikan yakni melalui seni peran ubrug transformatif agar tak lekang dimakan zaman dan tetap terus berjaya khususnya di Kota Cilegon sebagai budaya bangsa.

Heri Suherman dalam bidang pelestarian lingkungan melalui bank sampah dan ketahanan pangan skala keluarga. Serta, Hari Bowo dalam bidang kewirausahaan melalui peternakan dan pertanian terpadu yang diwujudkan dengan usaha Villa Ternak.

BACA JUGA Tingkat Hunian Rumah Sakit untuk Pasien Covid-19 di Kota Cilegon Masih Aman

Direktur Technology and Business Development Krakatau Posco, Gersang Tarigan, mengatakan, acara Krakatau Posco The Hero Award 2020 merupakan puncak dari program The Hero yang dijalankan di tahun 2020 dengan memilih tiga sosok inspiratif terbaik.

“Setiap bulannya, tim Krakatau Posco The Hero mencari sosok-sosok inspiratif untuk diangkat kisahnya dengan harapan dapat memberikan motivasi kepada warga lainnya untuk berkontribusi secara aktif dan positif terhadap pembangunan Kota Cilegon. Dari 12 orang kandidat The Hero, terpilih 3 sosok terbaik dalam bidangnya masing-masing," ujar Gersang dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (13/3/2021).

Gersang menambahkan, Krakatau Posco The Hero merupakan program yang dibentuk oleh perusahaan untuk mengapresiasi sosok inspiratif yang mengabdi dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan tulus dan bertujuan mulia.

BACA JUGA Krakatau Steel Lakukan Ekspor Perdana di 2021

"Program ini telah berlangsung sejak tahun 2019, di mana tim dari Krakatau Posco melakukan wawancara dengan para kandidat dengan sistem satu bulan satu kandidat, dan kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan kisahnya melalui karya tulis,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, turut menyampaikan dukungan serta apresiasinya terhadap program Krakatau Posco The Hero serta para sosok inspiratif terbaik yang terpilih.

“Sosok inspiratif terpilih diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dan dapat memberikan masukan-masukan terbaik pula bagi para generasi penerus agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Cilegon,” kata Helldy Agustin.

Sumber: BeritaSatu.com