Orient Riwu Telah Lepas Kewarganegaraan AS

Selasa, 16 Maret 2021 | 06:30 WIB

Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sophar Malu Hutagalung selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan M. Thobias Uly (pihak terkait) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (PHP Bupati Sabu Raijua), mengungkapkan bahwa Orient telah mencabut paspor Amerika Serikat miliknya melalui Kedubes AS di Jakarta pada 5 Agustus 2020 sebelum dimulainya pendaftaran sebagai pasangan calon.

Namun kata Sophar, permohonan pelepasan kewarganegaraan AS tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kedubes AS dengan alasan Covid-19. Barulah pada Februari 2021, Orient resmi melakukan pelepasan kewarganegaran AS di Kedubes AS. “Pada 1 Februari 2021, Kedubes AS mengeluarkan surat keterangan perihal Orient merupakan pemegang paspor Amerika tidak berkesesuaian dengan hukum, bahwa seharusnya pada 5 Agustus 2020, Kedubes AS segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika karena semua persyaratan telah dipenuhi,” ujar Sophar sebagaimana dikutip dari website resmi MK, mkri.id, Senin (15/3/2021).

Sophar menyebut Orient Riwu Kore memiliki green card Amerika Serikat karena pernikahannya sejak tahun 2000 silam. Tak hanya itu, Orient juga bekerja sebagai ahli electricity pada General Dynamic NASSCO, Amerika Serikat.

“NASSCO bergerak membuat kapal tempur dan kapal minyak bagi Amerika. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO bersifat rahasia tersebut, maka setiap karyawan diwajibkan memperoleh kewarganegaraan (US citizenship is requires). Maka NASSCO sebagai sponsor company-lah dari Orient yang mengurus kewarganegaraannya. Orient tidak pernah melepas kewarganegaraan Indonesia,” urai Sophar.

Terkait status kewarganegaraan AS yang masih melekat, Orient P. Riwu Kore yang hadir secara daring menyebut telah memasukkan semua dokumen kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua pada saat pendaftaran.

“Tidak ada keberatan dari aliansi manapun hingga tahapan penetapan suara. KPU dan Bawaslu tidak ada yang menanyakan kepada saya (perihal proses pelepasan kewarganegaran),” jawab Orient mengenai pertanyaan dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mempertanyakan alasan Orient tidak menjelaskan proses pelepasan kewarganegaraan AS kepada penyelenggara pemilihan.

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 21.363 suara disusul oleh paslon nomor urut satu Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale yang meraih 13.313 suara. Terakhir, paslon nomor urut tiga Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja meraih 9.557 suara.

