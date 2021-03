Plastik Berbahan Dasar PET Miliki Nilai Ekonomi Tinggi

Selasa, 16 Maret 2021 | 22:38 WIB

Jakarta,Beritasatu.com - Berpedoman pada Resin Identification Code (RIC) yang diterbitkan oleh The Society of Plastic Industry (SPI) pada tahun 1988 di Amerika Serikat (AS), jenis plastik yang paling mudah didaur ulang adalah Polyethylene Terephthalate (PET), dengan kode angka 1.

Ahli Teknologi Polimer dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Mochamad Chalid mengatakan, PET banyak digunakan sebagai bahan baku produk plastik, seperti kemasan botol dan galon air minum.

"Hal ini dikarenakan hasil daur ulang limbah plastik PET bisa dijadikan produk turunan yang baru, beragam dan bisa dimanfaatkan kembali," kata Chalid, seperti dlansir dari keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (16/3/2021).

Chalid menyebut, PET juga memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi karena kestabilan sifat-sifatnya, seperti berwarna jernih, ringan, serta mudah dibentuk, dan tidak mudah pecah.

"Itulah mengapa jenis plastik ini banyak dibutuhkan di industri daur ulang, dan disamping itu, menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah tumpukan limbah plastik di Indonesia," sebutnya.

Sustainability Director PT Tirta Fresindo Jaya, Ronald Atmadja, mengatakan, Le Minerale memastikan botol dan galon yang diproduksinya menggunakan jenis plastik PET. Hal ini, menunjukkan komitmen perusahaan akan keberlangsungan lingkungan.

"Perusahaan menghargai lingkungan dan mendukung regulasi pemerintah yang sangat penting untuk masyarakat,” ungkapnya.

Agar secara ekosistemnya berjalan baik, PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen Le Minerale juga mulai menggandeng asosiasi ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) dan IPI (Ikatan Pemulung Indonesia) untuk penarikan botol dan galon yang berbahan PET (plastik kode 01) dari lingkungan.

Menurut Ronald, perusahaan juga bersinergi dalam pengelolaan plastik yang semula hanya dipandang sebelah mata menjadi pendatang rezeki dan berkah bagi masyarakat. "Hal ini dikarenakan pengelolaan proses daur ulang plastik PET dapat 100% didaur ulang menjadi barang baru dengan nilai tambah yang cukup tinggi," tandasnya.

Ketua Umum ADUPI, Christine Halim, menambahkan, penarikan ini untuk diproses daur ulang yang akan mendukung realisasi program Sirkular Ekonomi Nasional. Dalam catatan ADUPI, setiap tahunnya permintaan PET meningkat rata-rata 7%.

"Industri daur ulang memerlukan sampah plastik PET dalam jumlah besar dan plastik sekali pakai tidak masalah apabila manajemen sirkular ekonomi dijalankan dengan baik,” ujar Christine Halim.

