Istri Edhy Prabowo Mengakui Diberi US$ 50.000 sebelum Pergi ke Hawaii

Rabu, 17 Maret 2021 | 20:35 WIB

Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Iis Rosita Dewi, istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui, diberi uang sebesar US$ 50 ribu atau sekitar Rp 722 juta dalam kurs rupiah saat ini, beberapa hari sebelum berangkat ke Hawaii, Amerika Serikat. Uang itu dipergunakan Iis untuk membeli sejumlah barang mewah.

Pengakuan itu disampaikan Iis yang juga Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3/2021).

BACA JUGA Hakim Ungkit Kapasitas Ngabalin Ikut Edhy Prabowo ke Hawaii

Mulanya, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan soal pemberian uang dari Edhy Prabowo kepada Iis.

"Sebelum berangkat pak Edhy menyerahkan uang ke saksi?" tanya Jaksa kepada Iis.

"Saya lupa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Tapi sebelum berangkat, di rumah pak Edhy menyerahkan US$ 50 ribu, uang tunai kepada saya," jawab Iis.

Kemudian, Jaksa menyinggung soal penggunaan uang tersebut. Menjawab hal itu, Iis mengakui uang itu digunakan untuk berbelanja, termasuk membeli jam Rolex. Namun, Iis mengklaim jam itu diperuntukan bagi orangtuanya sebagai hadiah ulang tahun.

"Ketika saya di Los Angeles, saya masuk ke toko Rolex, itu sengaja saya meniatkan (membeli) itu karena untuk hadiah ulang tahun ibu saya, (jam) yang silver gold harganya sekitar 18 ribu (dolar AS), itu dari uang tunai yang dipegang saya," ungkap Iis.

Selain jam Rolex, Iis juga mengaku sempat berbelanja di beberapa toko busana milik desainer Salvatore Ferragamo, Calvin Klein, maupun Hermes. Di toko Salvatore Ferragamo dan Calvin Klein, Iis mengklaim hanya membeli barang-barang diskonan.

"Saya beli untuk kado buat temen-temen juga, itu saya beli dua sweater harganya sekitar, duanya itu US$ 500. Seingat saya karena memang sedang sale akhir tahun, seingat saya mungkin tidak sampai US$ 1.000, mungkin sekitar 300 sampai US$ 500 belanja di situ," kata Iis.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dengan total Rp 2,1 miliar yang terdiri atas US$ 103 ribu atau sekitar 1,43 miliar (dengan kurs Rp 13.971) dan Rp 706 juta.

Uang suap itu diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo secara bertahap melalui sejumlah pihak, yakni dua staf khusus Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo; Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo; dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI sekaligus Pendiri PT ACK.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.

Sumber: BeritaSatu.com