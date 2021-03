Wakil Ketua DPD RI: Pembangunan di Ibu Kota Baru Tak Mesti Dimulai 2021

Kamis, 18 Maret 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menanggapi rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan groundbreaking pembangunan istana kepresidenan yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

Dalam keterangan tertulis, Sultan Najamuddin berharap pemerintah mengkaji rencana tersebut secara komprehensif terlebih dahulu mengingat masih adanya pandemi Covid-19.

"Kita tidak sedang baik-baik saja. Sebab bangsa ini masih menghadapi ujian dari pandemi global Covid-19 yang membuat seluruh sektor kehidupan di Indonesia memburuk. Maka penting untuk mengkaji ulang terhadap rencana pemerintah yang menginginkan pembangunan dimulai pada tahun ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Sultan menjelaskan, dirinya mendukung terobosan pemerintah untuk memindahkan IKN. Baginya, persoalan ekologis dari kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, dan kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta adalah masalah utama. Hanya saja, lanjutnya, tetap harus mempertimbangkan kondisi yang ada secara objektif, cermat dan holistik.

Sultan menyarankan agar porsi belanja sosial dalam APBN harus tetap menjadi prioritas utama untuk kepentingan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Seharusnya dalam situasi ekonomi yang lesu dan ditengah ketidakpastian, maka fokus anggaran kita harus tetap kepada penanganan Covid-19 sekaligus mengantisipasi pada dampak sosial dan ekonomi masyarakat," kata Sultan.

"Maka wajib untuk mempertimbangkan penundaan terhadap pembangunan istana kepresidenan di ibu kota negara yang baru. Melalui anggaran yang terbatas, pemerintah seharusnya bisa menggenjot konsumsi dalam negeri, salah satu caranya dengan memperbesar belanja sosial," tambahnya.

Sultan menambahkan, pandemi Covid-19 telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Untuk itu, pemerintah diharapkan memastikan keuangan negara guna menjamin jaring pengaman sosial-ekonomi tetap berjalan.

"Uang dari penundaan membangun fasilitas ibu kota baru bisa digunakan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta industri dengan pusat pengembangannya berbasis di seluruh daerah. Jadi kurang tepat apabila rencana pembangunan di ibu kota negara (baru) dilakukan pada tahun ini dengan dalih untuk mendorong pemerataan ekonomi," jelas Sultan.

Pemerintah mengatakan pembangunan dan pemindahan ibu kota bisa menghasilkan dampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi. Ibu kota baru juga diperkirakan bisa berkontribusi sebesar 1,8 hingga 2,2% terhadap perekonomian.

Menanggapi hal ini, Sultan merujuk pada studi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang dilakukan pada Agustus 2019 lalu.

Berdasarkan studi tersebut, Indef menemukan pemindahan ibu kota tidak membawa dampak signifikan terhadap indikator makro ekonomi yang menopang pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Belanja pemerintah adalah satu-satunya indikator ekonomi makro yang mendapatkan sentimen positif dari pemindahan ibu kota. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota menyedot dana sebesar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

Indef memproyeksi pemindahan ibu kota akan menyumbang belanja pemerintah nasional sebesar 0,34%. Upaya pemindahan ibu kota juga berkontribusi pada kenaikan belanja pemerintah Kalimantan Timur sebesar 16,12%.

"Rencana pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan keuangan negara, utang dan beban ekonomi rakyat pengaruh dari kondisi Covid-19," kata Sultan.

"Meskipun untuk pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Pulau Kalimantan secara umum berdampak positif, namun nilainya sangat kecil dan tidak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harus melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, jadi tidak perlu tergesa-gesa hingga sampai kondisi sudah mulai membaik," tutupnya.

