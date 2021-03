Zenius Gelar Try Out UTBK Gratis dan Berhadiah Beasiswa

Jumat, 19 Maret 2021 | 10:05 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Platform pendidikan Zenius menghadirkan Zenius Grand Try-Out (GTO) untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) mulai bulan Maret 2021.

Kegiatan ini terbuka bagi seluruh siswa kelas 12 maupun gap year di Indonesia secara daring dan gratis. Try out ini menggunakan sistem penilaian item response theory (IRT), sistem yang digunakan pada UTBK sejak tahun lalu. Para peserta Zenius GTO juga berkesempatan memenangkan beasiswa pendidikan untuk 50 siswa dengan nilai terbaik dan berbagai hadiah lainnya seperti voucher belanja hingga paket belajar dengan nilai total hadiah miliaran rupiah.

“Sistem IRT merupakan tantangan tersendiri untuk peserta UTBK karena sistem ini memberikan bobot yang berbeda untuk tiap soal. Bobot soal akan lebih rendah bila banyak siswa dapat menjawab dan sebaliknya, bobot soal akan lebih tinggi jika hanya segelintir siswa yang bisa menjawabnya,” kata Chief Executive Officer Zenius Rohan Monga dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Rohan, try out adalah ajang penting bagi siswa untuk mengukur kemampuannya dan menentukan target program studi nanti.

"Antusiasme siswa dapat terlihat dari jumlah peserta try out di tahun 2020 lalu, yang mencapai 65.000 peserta. Oleh karena itu, kami menyiapkan sebuah simulasi UTBK yang mendekati aslinya serta menyiapkan berbagai hadiah dan beasiswa untuk memotivasi para siswa,” tambahnya.

Para peserta Zenius GTO nantinya dapat mengikuti try out Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik untuk kategori Saintek dan Sosial-Humaniora.

Sepanjang periode try out, sebuah papan peringkat (leaderboard) akan ditampilkan secara daring. Papan peringkat ini akan menampilkan penilaian dari setiap sesi try out, termasuk pencapaian tertentu seperti siswa dengan nilai tertinggi dan waktu pengerjaan tercepat.

“Dengan melihat karakteristik setiap soal melalui sistem penilaian IRT, nilai total yang didapat siswa pun akan lebih fair. Metode ini juga dianggap bisa membedakan kemampuan tiap siswa dengan lebih baik,” tambah Rohan.

Tak hanya itu, Zenius GTO juga dilengkapi dengan pembahasan soal secara live dan tautan ke video konsep untuk bahan evaluasi dan pembelajaran lebih lanjut.

“Semua ini tersedia gratis untuk membukakan akses sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin siswa di Indonesia untuk mendapatkan materi pendidikan berkualitas," kata Rohan.

Adapun pendaftaran Zenius GTO telah dibuka sejak tanggal 15 Februari 2021 lewat aplikasi smartphone atau situs Zenius pada tautan berikut ini.

Siswa dapat mengikuti seluruh sesi try out yang akan diadakan pada tanggal 20 dan 27 Maret serta 1 dan 8 April 2021. Pemenang Zenius GTO akan diumumkan setelah periode UTBK usai di bulan Mei 2021.

Adapun program Zenius GTO ini merupakan hasil kolaborasi dengan Teh Pucuk Harum dan didukung oleh BeritaSatu, LinkAja, dan Tokopedia.

Sumber: BeritaSatu.com