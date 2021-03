Pesawat Trigana Air Tergelincir di Bandara Halim

Sabtu, 20 Maret 2021 | 14:04 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pesawat Trigana Air tergelincir di landasan pacu Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (20/3/2021). Pesawat tergelincir saat kembali ke Bandara Halim karena masalah mesin.

Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.26 WIB.

Berdasarkan keterangan, pesawat Trigana Air tersebut mengalami masalah di salah satu mesin.

Pesawat kemudian mendapat izin untuk kembali ke Bandara Halim. Namun saat mendarat pesawat keluar dari landasan.

Pesawat tersebut mendarat dengan mengeluarkan ledakan yang besar dan api pun berkobar. Pemadam kebakaran kemudian mengguyur pesawat dengan air. Pesawat dikabarkan mengangkut kargo dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Di akun Twitter pengamat dan konsultan penerbangan, Gerry Soejatman, menyebutkan, "Trigana Air 737-400 runway excursion in Jakarta Halim Perdanakusuma Airport. Aircraft reported problems with right hand side engine. Airport closed for the moment." (Ekskursi landasan pacu Trigana Air 737-400 di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Pesawat melaporkan masalah dengan mesin di sisi kanan. Bandara ditutup untuk saat ini.)

