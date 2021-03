KPK Cecar Pejabat Pusat Karantina Ikan Soal Perintah Edhy Prabowo Terkait Bank Garansi

Sabtu, 20 Maret 2021 | 16:11 WIB

Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Pejabat Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM KKP), Riza Priyatna mengenai perintah dari Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kewajiban bank garansi bagi para eksportir yang mendapat izin ekspor benih bening lobster atau benur di KKP tahun 2020.

Hal ini dilakukan penyidik saat memeriksa Riza sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo sebagai tersangka, Jumat (19/3/2021).

"Riza Priyatna didalami mengenai dugaan perintah dari tersangka EP (Edhy Prabowo) terkait kewajiban bank garansi bagi para eksportir yang mendapat izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).

KPK menduga Edhy memerintahkan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Padahal aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada. KPK saat ini telah menyita uang Rp 52,3 miliar yang disimpan dalam bank garansi dan diduga berasal dari para eksportir benur yang telah mendapatkan izin ekspor dari KKP.

Selain soal bank garansi, dalam pemeriksaan terhadap Riza, tim penyidik juga mendalami soal pelaksanaan ekspor benih bening lobster oleh PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Diketahui, PT ACK merupakan perusahaan tunggal jasa pengangkutan benih lobster untuk diekspor atas restu Edhy Prabowo.

"Didalami pengetahuannya di antaranya mengenai pelaksanaan ekspor benih bening lobster oleh PT ACK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (20/3/2021).

Dalam surat dakwaan terhadap pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito, Jaksa Penuntut KPK menyebutkan Edhy Prabowo membeli bendera perusahaan PT ACK milik Siswadhi Pranoto Loe melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi.

Amiril kemudian mengubah akta perusahaan dengan memasukkan nama Nursan dan Amri yang merupakan teman dekat dan representasi Edhy Prabowo dalam struktur PT ACK.

PT ACK lalu bekerja sama dengan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI). PT PLI menetapkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp 350 per ekor BBL dan PT ACK menetapkan biaya sebesar Rp 1.450 per ekor BBL sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp 1.800 per ekor BBL.

Biaya itu diterima PT ACK dan dibagi seolah-olah dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yaitu Nursan 41,65%, Amri 40,65% dan Yudi Surya Atmaja 16,7% serta PT Detrans Interkargo sebanyak 1% .

Nursan lalu meninggal dunia sehingga namanya diganti oleh Achmad Bachtiar yang juga selaku representasi Edhy Prabowo.

Bagian Finance PT ACK bernama Nini pada periode Juli-November 2020 membagikan uang yang diterima perusahaan-perusahaan eksportir BBL lain kepada pemilik saham PT ACK seolah-olah sebagai deviden yaitu kepada Achmad Bachtiar senilai Rp 12,312 miliar, kepada Amri senilai Rp 12,312 miliar dan Yudi Surya Atmaja sebesar Rp 5,047 miliar.

Uang dari biaya operasional itu lalu dikelola Amiril Mukminin atas sepengetahuan Edhy Prabowo dan dipergunakan untuk membeli sejumlah barang atas permintaan Edhy Prabowo.

Sumber: BeritaSatu.com