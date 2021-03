Jabodetabek Sudah Lewati Puncak Musim Hujan

Sabtu, 20 Maret 2021 | 22:25 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menilai fenomena cuaca cerah berawan dan panas pada massa seminggu terakhir ini adalah hal yang wajar untuk wilayah Jabodetabek.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan hal ini karena beberapa wilayah di Jabodetabek sudah melewati puncak musim hujan, yang dicirikan dengan frekuensi hujan yang lebih jarang dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Januari dan Februari.

"Kondisi atmosfer yang sudah tidak selabil pada saat puncak musim hujan di bulan Januari-Februari menyebabkan berkurangnya pembentukan awan hujan di Jabodetabek," katanya kepada Beritasatu.com pada Sabtu (20/3/2021).

Hal ini menyebabkan cuaca yang lebih kondusif dan suhu udara meningkat. Peningkatan suhu udara juga terjadi karena tidak adanya hujan serta radiasi optimal yang diterima permukaan bumi karena tidak terhalang awan-awan konvektif. Secara umum dapat disampaikan bahwa pada bulan Maret hingga Mei 2021 merupakan masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau (masa pancaroba).

Diakui untuk wilayah Jabodetabek saat ini masih masuk dalam musim hujan, meskipun beberapa wilayah sudah melewati puncak musim hujan. Namun demikian potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Jabodetabek bagian selatan.

Hujan sedang-lebat yang terjadi ini juga terkadang disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat yang umumnya terjadi pada siang/sore hari. Pada akhir musim hujan juga perlu diwaspadai potensi terjadinya puting beliung dan hujan es, karena berdasarkan statistik kedua kejadian ekstrem tersebut sering terjadi pada menjelang dan saat masa peralihan musim, meskipun masih juga tercatat terjadi pada musim hujan.

Sementara musim kemarau merupakan suatu musim yang terjadi akibat pengaruh sistem Muson yang memiliki ciri – ciri tidak turunnya hujan dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian secara berturut-turut.

Dasarian adalah satuan waktu meteorologi yang lamanya sepuluh hari. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan prakiraan curah hujan bulanan, diprakirakan kondisi musim hujan pada bulan Maret - April 2021 akan bersifat "normal" sampai "atas normal" atau cenderung lebih basah dari biasanya atau bila dibandingkan dengan musim hujan tahun lalu.

"Diprakirakan hingga Maret 2021 ini potensi hujan di Jabodetabek masih cukup tinggi, namun intensitasnya akan cenderung menurun. Untuk Jabodetabek, umumnya masa peralihan antara musim hujan ke musim kemarau berlangsung pada April 2021," urai Guswanto.

Awal musim kemarau di seluruh Indonesia tidak seragam secara ruang dan waktu, akan tetapi pada bulan Juni sampai Agustus 2021 secara umum merupakan periode musim kemarau. Nantinya dalam waktu dekat ini BMKG juga akan segera merilis Prakiraan Musim Kemarau Tahun 2021.

Sebelum berbicara dampak, lanjut dia, alangkah baiknya bila dipahami bahwa prinsip daripada teknologi modifikasi cuaca adalah mendorong potensi awan hujan menjadi hujan.

Oleh sebab itu, syarat teknologi modifikasi cuaca adalah potensi adanya awan hujan yang menghasilkan hujan, disamping parameter cuaca lainya kelembaban udara, arah dan kecepatan angin.

"Teknologi Modifikasi cuaca hanya berlangsung untuk wilayah tertentu (sempit) dengan kurun waktu yang singkat, lebih khusus ke cuaca suatu tempat/daerah tertentu," jelas dia.

Sedangkan untuk musim itu sendiri adalah kondisi udara di sebuah wilayah yang cukup luas, bergantung dengan banyak faktor dan berlangsung dengan waktu yang cukup lama.

"Bisa dalam tempo tahunan, di satu sisi teknologi modifikasi cuaca dilakukan dalam waktu yang singkat dan daerah yang sempit, sehingga dampak TMC terhadap musim perlu dikaji lebih mendalam dan waktu yang cukup lama, serta wilayah yang lebih luas," tutup Guswanto.

Sumber: BeritaSatu.com