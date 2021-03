Buka Pendidikan Sepimti dan Sespimen, Kapolri Tekankan Penerapan Prokes

Selasa, 23 Maret 2021 | 20:53 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 dan Sespimen Dikreg ke-61 tahun 2021. Dia menekankan agar jalannya pendidikan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19, sehingga tidak muncul kluster baru di sektor pendidikan.

Sigit juga meminta seluruh peserta didik memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada secara optimal guna mengembangkan potensi kepemimpinan tingkat tinggi dan menengah, sehingga seluruh peserta didik memiliki konsep strategis yang unggul dalam mengelola organisasi.

“Bangun jaringan komunikasi dan kerja sama yang solid antar peserta didik sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas ke depan serta mewujudkan kemajuan institusi Polri,” ujar Sigit, Selasa (23/3/2021).

Sigit berharap, seluruh peserta didik memaknai proses pendidikan sebagai media pengembangan diri dalam membentuk kepribadian pemimpin yang kuat, jujur, dan visioner, serta mampu menjadi role model pimpinan Polri yang akan datang.

Dia juga memberikan arahan dan pesan kepada Kalemdiklat dan tenaga pendidik agar dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik, sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab moril seorang pendidik. Termasuk, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan Polri yang berkelas dunia (world class standard)

“Optimalkan proses transfer of knowledge dan transfer of value guna memperkaya peserta didik dengan ilmu pengetahuan, wawasan, moral, dan karakter yang unggul,” katanya.

Pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 tahun 2021 ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari 117 anggota Polri dan 33 peserta didik tamu dari instansi lain seperti TNI, Kemkumham serta Kejaksaan Agung. Peserta Sespimti ini bertambah dari kuota awal 90 peserta.

Sementara Sespimen Polri Dikreg ke-61 tahun 2021 diikuti sebanyak 270 orang yang terdiri 248 peserta dari Polri dan 22 orang peserta tamu dari TNI.

Sumber: BeritaSatu.com