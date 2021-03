Mendikbud: Anggaran KIP Kuliah 2021 Naik Dua Kali Lipat

Jumat, 26 Maret 2021 | 16:53 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan sejumlah perubahan kebijakan dalam pengalokasian anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2021. Total anggaran KIP Kuliah 2021 naik hampir dua kali lipat dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.

Alokasi KIP Kuliah tahun ini bervariasi dan meningkat mulai dari Rp 2,4 juta sampai Rp 12 juta per mahasiswa per semester. Mendikbud berharap kebijakan baru tersebut bisa menjaring semakin banyak siswa berprestasi yang tidak mampu untuk masuk perguruan tinggi.

“KIP 2021 kita tingkatkan anggarannya dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Mengapa? Bukan menambah jumlah peserta, masih sama 200.000, tapi yang berbeda rata-rata besaran uang kuliah per semester dibagi menurut akreditasi perguruan tinggi,” kata Nadiem saat peluncuran secara virtual Merdeka Belajar Episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka, Jumat (26/3/2021).

Nadiem menjelaskan KIP Kuliah 2020 menetapkan rata-rata besaran uang kuliah sebesar Rp 2,4 juta per semester dan biaya hidup Rp 700.000 per bulan. Namun, KIP Kuliah tahun ini membedakan skema biaya pendidikan sesuai prodi yaitu prodi terakreditasi A maksimal Rp 12 juta per semester, prodi terakreditasi B maksimal Rp 4 juta per semester, dan prodi terakreditasi C maksimal Rp 2,4 juta per semester.

Untuk biaya hidup, Nadiem mengatakan dibagi berdasarkan 5 klaster daerah yaitu daerah klaster 1 sebesar Rp 800.000, klaster 2 sebesar Rp 950.000, klaster 3 sebesar Rp 1,1 juta, klaster 4 sebesar 1,25 juta, dan klaster 5 sebesar Rp 1,45 juta.

Nadiem mengatakan total mahasiswa penerima KIP Kuliah sampai saat ini sebanyak 852.445 siswa. Alokasi KIP Kuliah, yang sebelumnya bernama Bidikmisi, juga terus mengalami peningkatan sampai saat ini menjadi 200.000 siswa.

“Dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa tidak mampu yang menerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat,” ujar Mendikbud.

