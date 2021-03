Praktisi Hukum: KPK Paksakan Kasus RJ Lino

Jumat, 26 Maret 2021 | 20:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menahan Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino), pada hari ini, Jumat (26/3/2021). RJ Lino ditahan setelah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Praktisi hukum Ricky Vinando menilai, penahanan RJ Lino adalah upaya yang cukup menggemparkan dunia hukum Indonesia. Mengingat, sejak ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015, KPK justru belum mendapatkan barang bukti dokumen harga resmi pengeluaran biaya pembangunan tiga unit QCC yang dibangun Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd (HDHM).

"Jangankan mendapatkan harga resmi pengeluaran biaya pembangunan tiga unit QCC langsung dari Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co Ltd, harga pembanding QCC pun juga tak berhasil didapat KPK, dan KPK melanjutkan kasus ini serta menganggap ada kerugian negara berdasarkan keterangan ahli teknik kelautan dari ITB yang menilai berdasarkan HPP (Harga Pokok Produksi) tiga unit QCC itu dan ada selisih pembelian hingga US$ 5 juta," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, sangat berbahaya jika penegakan hukum kasus RJ Lino justru hanya mengandalkan keterangan ahli teknik kelautan dari ITB. Apalagi ahli teknik kelautan tersebut tidak pernah mengetahui berapa harga jual resmi QCC setelah selesai dibangun termasuk ditambah dengan biaya-biaya lain yang dibutuhkan pada saat pembangunannya hingga pengiriman sampai di Indonesia.

"Celaka 12 penegakan hukum kasus RJ Lino hanya mengandalkan keterangan ahli teknik kelautan ITB. Pertanyaan hukum ke ahli itu adalah, apakah pernah melihat secara fisik dan memelototi semua jenis container crane pelabuhan yang ada di seluruh pelabuhan di dunia ini, kalau spesifikasi begini kira-kira harganya begini, kalau spesifikasi begitu harganya segini, tapi kan tak bisa juga begitu karena harga alat-alat pembangunan container crane kan juga berfluktuasi, apa dia tahu dan pernah melihat langsung semua jenis spesifikasi pembuatan container crane pelabuhan yang ada di seluruh dunia?," tegas Ricky.

"Kok bisa dia sampai menuduh perbuatan Pak RJ Lino membeli container crane selisih lebih mahal US$ 5 juta, lah dokumen harga pembanding aja tidak ada, kok bisa bilang ada selisih harga, ini kan ahli nujum dia ini. Karena ahli teknik kelautan tidak memiliki kapasitas untuk menilai ada selisih US$ 5 juta, terlebih karena dia tak pernah tahu berapa rincian harga jual resmi QCC dari Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co Ltd (HDHM)", lanjut Ricky.

Dikatakan Ricky, harga pembelian alat-alat konstruksi pembangunan QCC tentunya sangat ditentukan standar, spesifikasi, dan kualitas yang dipakai. Jika buatan negara Tiongkok, namun belum tentu itu alat yang digunakan untuk pembangunan QCC itu produk Tiongkok asli.

"Bisa aja Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd (HDHM) beli dari negara lain atau pihak lain, dan dikirim ke HDHM, kan HDHM kena cost lagi kan, baru dibangun oleh HDHM jadi QCC. Barulah oleh HDHM dikirim ke Indonesia, cost lagi kan, tentu kalkulasi semuanya ada biaya lain lagi kan belum lagi ada pengenaan bea masuk," ungkapnya.

Atas kondisi itu, menurut Ricky, seharusnya KPK tidak boleh hanya mengandalkan keterangan ahli untuk menilai harga pengadaan barang. Terlebih, ahli tersebut menilai hanya dengan melihat fisik tiga unit QCC, lalu bisa menilai dan menyimpulkan pengadaan tiga unit QCC tersebut ada selisih US$ 5 juta.

"Jadi bagaimana bisa memberikan penilaian terhadap QCC yang tak pernah dia ketahui semua seluk beluk pembangunan QCC itu, kalau dia ngaku ahli teknik kelautan silakan aja, tapi dia tak pernah tahu bagaimana rincian total semua biaya yang telah dikeluarkan HDHM termasuk di dalamnya biaya produksi yang terdiri dari biaya pembelian alat-alat konstruksi, biaya pengiriman alat konstruksi ke HDHM, biaya pengiriman ke Indonesia ditambah dengan bea masuk," katanya.

Dikatakan Ricky, bagaimana bisa menyimpulkan adanya selisih US$ 5 juta tanpa adanya harga pembanding. Termasuk bagaimana bisa disebutkan ada selisih atau lebih mahal US$ 5 juta, padahal yang bersangkutan tidak pernah membeli QCC dari HDHM dan beli QCC dari perusahaan negara lain.

"Kalau mau menilai kemahalan atau tidak, minimal harus ada harga pembanding. Nah dia sendiri tidak tahu berapa harga pokok produksi termasuk di dalamnya rincian besaran biaya-biaya lain pembelian alat konstruksi, biaya pengiriman alat konstruksi, pengiriman QCC ke Indonesia, ditambah bea masuk dan harga pembanding pun tak ada, tapi bisa mengatakan ada selisih US$ 5 juta lebih mahal, berarti dia bukan ahli teknik kelautan, tapi ahli nujum, ahli menebak-nebak. Mana bisa seperti itu, ini kan sesuatu yang sangat dipaksakan untuk mengatakan ada selisih US$ 5 juta harusnya ada dokumen dulu, lah ini semua dokumen tidak ada, ahli hanya kira-kira," ujarnya.

Lanjut Ricky, sedari awal kasus RJ Lino ini dipaksakan oleh KPK mengingat ada peraturan yang membolehkan penunjukan langsung untuk pengadaan tiga unit QCC tersebut.

"Sejak awal memang sudah dipaksakan kasus RJ Lino ini karena boleh penunjukan langsung terhadap HDHM itu, tidak salah, karena sudah 3 kali gagal lelang pengadaan QCC. 2007 gagal, 2008 gagal, 2009 gagal. Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri BUMN No 05 /MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, membolehkan penunjukan langsung," kata Ricky.

Dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri BUMN No. 05 /MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Dijelaskan, penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest.

"Jadi tak ada yang dilanggar oleh RJ Lino. Janganlah KPK memaksakan kasus ini hanya bergantung pada keterangan ahli teknik kelautan. Kan RJ Lino melakukan pengadaan 3 QCC untuk Pelabuhan Palembang , Lampung san Pontianak. Hasilnya apa, Pelabuhan Pontianak pernah menjadi pelabuhan dengan masa dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat terbaik se Indonesia. Artinya RJ Lino mempunyai peran besar dalam kemajuan Pelabuhan Pontianak, negara sudah diuntungkan dengan pengadaan QCC itu, bongkar muat jadi lebih cepat, kenapa dia sekarang malah ditahan dengan keyakinan merugikan negara hanya berdasarkan pendapat ahli teknik kelautan ITB yang sangat tidak berkapasitas dalam kasus ini," tutup Ricky.

