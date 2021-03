Megawati Dorong Anak Muda Buktikan Made In Indonesia Karya Terbaik

Sabtu, 27 Maret 2021 | 15:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan tahun ini sudah ditetapkan sebagai tahun ekonomi kreatif. Dia menantang para anak muda Indonesia mengedepankan karyanya dan membuktikan buatan ndonesia selalu merupakan karya terbaik.

"Mulai tahun 2021 ini yang merupakan tahun Ekonomi Kreatif, menuju tahun 2045, yaitu Peringatan Satu Abad Kemerdekaan Indonesia. Saya dorong generasi muda untuk kedepankan karya dan buktikan ke dunia bahwa Made in Indonesia adalah karya terbaik. Jangan takut berkreasi," kata Megawati Soekarnoputri.

"Time for you to shine and become trend setter, not follower. Buatlah Indonesia bangga pada mu, dan banggalah menjadi seorang Indonesia," tegas Megawati saat menjadi keynote speaker pembukaan fashion show yang diorganisasikan Kedutaan Besar RI di Korea Selatan.

Pagelaran karya Samuel Wattimena bertajuk "An Exotic Journey to Nusantara, dan digelar secara virtual pada Sabtu (27/3/2021) itu ditonton oleh publik dunia melalui saluran zoom, youtube, maupun facebook. Baik dari Indonesia, Korea Selatan, hingga dari Amerika Serikat.

Megawati mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, komunitas internasional mengakui bahwa Indonesia bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah Top Three Countries (tiga negara teratas, red) yang memiliki kontribusi ekonomi kreatif terbesar bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, hal ini merupakan suatu capaian baik, tetapi capaian yang baik seyogyanya dipertahankan. Sehingga orang muda Indonesia jangan lengah.

Maka itu, putri Proklamator Bung Karno itu mengingatkan para pengrajin, agar jangan sampai karya-karyanya diklaim oleh pihak asing hanya karena keteledoran untuk memahami hukum

"Dahulu, Bung Karno pernah berkata, Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kini, saya, Megawati, ijinkan menyampaikan, Pemuda dan pemudi, guncangkan dunia dengan kreativitasmu dan karyamu. Tak lupa daftarkan karyamu untuk menerima perlindungan hukum," kata Megawati.

Dijelaskan Megawati, Indonesia memiliki berbagai perangkat peraturan nasional untuk melindungi pelaku kreatif. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 tegas mengatur perlindungan hukum bagi pembuat karya seni. Baik batik, songket, tapis, ikat.

Perlindungan mencakup motif kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya-karya tersebut dilindungi karena bernilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna. Sampai kini, tercatat ada 92 produk ekonomi kreatif dan budaya yang dilindungi.

"Kini apakah pelaku ekonomi kreatif telah mendaftarkan ciptaannya sebagai hak cipta, indikasi geografis atau kekayaan intelektual komunal?" ujar Megawati.

Soal Batik

Pada kesempatan itu, Megawati juga banyak bercerita soal batik yang sudah ada sejak abad 17, hingga mencapai puncak kreativitasnya pada akhir 1800 hingga awal 1900-an. Lalu sekitar tahun 1955, Presiden Soekarno mendorong terciptanya gaya baru batik. Yaitu Batik Indonesia.

"Bung Karno menginginkan batik yang menampilkan nilai seni budaya sebagai jati diri bangsa sekaligus menyuarakan pesan persatuan Indonesia," kata Megawati.

Kini, Megawati mengatakan batik menjadi warisan budaya dunia milik Indonesia setelah ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.

"UNESCO menilai batik sebagai identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting setiap insan Indonesia. Selain itu, ilmu membatik yang telah diteruskan dari generasi ke generasi telah menjadikan Batik dinilai sebagai bagian kehidupan masyarakat Indonesia, dan digunakan dalam keseharian masyarakat dari jaman dulu hingga saat ini," beber Megawati.

Yang jelas, sektor ekonomi kreatif yang dahulu secara ekonomi memiliki arti kecil dan bersifat sampingan, sekarang telah berubah. Ekonomi kreatif menunjukkan potensinya menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh, dan mampu menjadi salah satu penyangga perekonomian nasional.

Megawati menilai momentum itu jangan disia-siakan. "Pemerintah Indonesia saat ini juga terus menggenjot industri ekonomi kreatif untuk berkembang, dengan memberi berbagai kemudahan bagi para perajin dan pelaku UMKM," pungkas Megawati.

