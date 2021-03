The Gade Creative Lounge Dukung Kreativitas Milenial Unair

Minggu, 28 Maret 2021 | 10:54 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Peresmian The Gade Creative Lounge, di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 26 Maret 2021. (Foto: Istimewa)

Surabaya, Beritasatu.com - PT Pegadaian (Persero) terus berperan aktif dan mewujudkan kepedulian pada dunia pendidikan melalui program Pegadaian Goes to Campus dengan membangun The Gade Creative Lounge, di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/3/2021).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaaan Universitas Airlangga dan Alumni, Prof Bambang Sektiari serta Dekan Fakultas Bisnis & Ekonomi, Prof Dian Agustia.

Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto mengatakan, sesuai dengan namanya The Gade Creative Lounge bisa menjadi tempat yang digunakan oleh milenial Unair untuk berkumpul maupun menuangkan ide kreatif mereka. Lounge ini didesain dengan konsep mini co-working space yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti layar LCD, komputer hingga perpustakaan kecil.

"Di tempat ini mahasiswa bisa berdiskusi, bahkan menuangkan ide kreatif untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Semoga setelah Covid-19 reda bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Kuswiyoto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/3/2021).

Kuswiyoto berharap, The Gade Creative Lounge bisa membuat mahasiswa lebih mengenal Pegadaian dengan berbagai produk dan layanan yang dimiliki. Selain itu, diharapkan para mahasiswa juga dapat bergabung menjadi mitra sebagai Agen Pegadaian.

"Selain menjadi tempat belajar yang nyaman, kami berharap tempat ini juga bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk memulai bisnis. Salah satunya, dengan menjadi Agen Pegadaian. Dengan menjadi Agen Pegadaian, maka mahasiswa bisa belajar sekaligus bekerja untuk mendapatkan penghasilan,” tambahnya.

Kuswiyoto juga berpesan kepada para mahasiswa harus memiliki spirit layaknya bonek yang secara positif artinya berani bertarung dan bersemangat tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Unair, Prof Bambang Sektiari juga berharap kehadiran The Gade Creative Lounge di FEB Unair dapat memberikan dampak positif dan kebermanfaatan panjang bagi mahasiswa.

"Lounge ini menurut saya memberikan sesuatu yang baru dan nyaman dengan beragam fitur yang dihadirkan. Pasalnya, dari situ bisa memunculkan kreativitas mahasiswa dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan ini searah dengan program Unair sebagai smart university,” tandas Prof Bambang.

Sumber: BeritaSatu.com