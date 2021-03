Di Sidang MK, Orient Akui Paspor AS Miliknya Berlaku hingga 2027

Senin, 29 Maret 2021 | 13:34 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orient P Riwu Kore mengakui paspor Amerika Serikat (AS) atas namanya masih berlaku hingga Tahun 2027. Hal ini disampaikan Orient saat menjawab Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang disiarkan lewat channel YouTube MK, Senin (29/3/2021).

“Pak Orient, Paspor Amerikanya Pak Orient berakhirnya Tahun Berapa Pak?" tanya Enny dalam sidang tersebut. “2027 Yang Mulia," jawab Orient yang hadir lewat telekonferensi.

Enny kemudian meminta Orient agar menyalinkan paspor AS-nya untuk diserahkan ke MK dan dijadikan bukti dokumen. “Siap Yang Mulia,” jawab Orient.

Pertanyaan Enny ini merupakan penegasan dari pertanyaan dari Ketua Panel Hakim Konstitusi Saldi Isra sebelumnya dalam sidang tersebut. Saldi menanyakan waktu dan paspor yang yang digunakan Orient ketika meninggalkan Amerika Serikat.

“Kapan terakhir meninggalkan Amerika Serikat?" tanya Saldi. “Terakhir Tahun 2019, Bulan Maret, Yang Mulia," jawab Orient.

Berarti, kata Saldi, Orient meninggalkan AS satu tahun lebih menjelang pelaksanaan Pilkada Kebupaten Sabu Raijua. Hal tersebut kemudian dibenarkan lagi oleh Orient. Saldi kembali menanyakan Orient, terkait paspor yang digunakan ketika meninggalkan AS untuk yang terakhir kalinya.

“Pak Orient meninggalkan Amerika itu menggunakan paspor Indonesia atau paspor Amerika Pak?” tanya Saldi. “Paspor Indonesia,” jawab Orient tegas.

“Jadi keluar Amerika Serikat pakai paspor Indonesia?” tanya Saldi meminta ketegasan.

"Iya," jawab Orient.

Setelah itu, Saldi meminta Orient melalui timnya untuk untuk memfotokopi paspor Indonesia yang digunakan Orient saat meninggal Amerika yang terakhir kalinya. Fotokopi paspor tersebut akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang sedang disidang.

Diketahui, perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan perkara yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja. Paslon memohonkan pada Mahkamah untuk menetapkan agar KPU Sabu Raijua melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 1, yakni Nikodemus Nithanel Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Nomor Urut 3, yakni Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Selain Paslon Nomor Urut 3, Pilkada Sabu Raijua juga digugat Herman Lawe Hiku dan Marthen Radja serta Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Ampedo). Dalam sidang perkara yang diajukan Herman Cs, 15 Maret lalu, Orient P Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Hal ini ditegaskan oleh Sophar Malu Hutagalung selaku kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan M Thobias Uly (Pihak Terkait) dalam sidang tersebut.

“Orient tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Tidak pernah ada laporan mengenai kewarganegaraan ganda sampai dengan selesainya tahapan pemilihan dan tidak pernah ada dokumen keputusan resmi atas pencabutan kewarganegaraan atas nama Orient. Sampai dengan saat ini Orient tidak pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraannya,” sebut Sophar dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sophar pun mengungkapkan bahwa Orient telah mencabut paspor Amerika Serikat miliknya melalui Kedubes AS di Jakarta pada 5 Agustus 2020 sebelum dimulainya pendaftaran sebagai pasangan calon. Akan tetapi, lanjutnya, permohonan pelepasan kewarganegaraan AS tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kedubes AS dengan alasan Covid-19. Barulah pada Februari 2021, Orient resmi melakukan pelepasan kewarganegaran AS di Kedubes AS.

“Pada 1 Februari 2021, Kedubes AS mengeluarkan surat keterangan perihal Orient merupakan pemegang paspor Amerika tidak berkesesuaian dengan hukum, bahwa seharusnya pada 5 Agustus 2020, Kedubes AS segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika karena semua persyaratan telah dipenuhi,” ujar Sophar.

Kemudian, Sophar menyebut Orient memiliki Green Card Amerika Serikat dikarenakan pernikahannya sejak tahun 2000 silam. Tak hanya itu, Orient juga bekerja sebagai electrician pada General Dynamic NASSCO, Amerika Serikat.

“NASSCO bergerak membuat kapal tempur dan kapal minyak bagi Amerika. Oleh karena pekerjaan NASSCO yang bersifat rahasia tersebut, maka setiap karyawan diwajibkan memperoleh kewarganegaraan (US citizenship is requires). Maka NASSCO sebagai sponsor company-lah dari Orient yang mengurus kewarganegaraannya. Orient tidak pernah melepas kewarganegaraan Indonesia,” urai Sophar.

