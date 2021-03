Kemdikbud: Kuota KIP Kuliah Merdeka untuk 200.000 Mahasiswa Baru

Senin, 29 Maret 2021 | 20:42 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka untuk 200.000 mahasiswa baru. Skema ini berlaku untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Kemdikbud.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud, Abdul Kahar mengatakan, pembagian kuotanya terdiri dari 60% untuk PTN dan 40% untuk PTS. Ia pun meminta para calon mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka untuk berani memilih program studi dan kampus terbaik.

"Anggaran KIP Kuliah Merdeka naik hampir dua kali lipat dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Tujuannya agar pendaftar lebih percaya diri menggapai cita-citanya," kata Kahar dalam konferensi pers virtual, Senin (29/3/2021).

Menurutnya pemberian KIP Kuliah tahun ini untuk menjunjung program Merdeka Belajar. Selain memberikan uang kuliah penuh hingga maksimal Rp 12 juta, pemberian juga disesuaikan dengan indeks kemahalan daerah.

Untuk tahun ini, Kemdikbud sudah mengubah skema terkait dengan uang kuliah tunggal (UKT). Kemdikbud akan membayar berapa pun uang kuliahnya sampai dengan maksimal Rp 12 juta.

Biaya pendidikan yang sebelumnya besaran uang kuliahnya Rp 2,4 juta per semester mengalami perubahan, yakni program studi terakreditasi A maksimal Rp 12 juta per semester, program studi terakreditasi B maksimal Rp 4 juta per semester, dan program studi terakreditasi C maksimal Rp 2,4 juta per semester.

Diakui pada KIP Kuliah sebelumnya, Kemdikbud menilai ada hal-hal yang menghambat para pendaftar untuk memilih prodi yang bagus. Hal-hal itu pula menghambat universitas untuk menerima mahasiswa dari jalur KIP Kuliah.

"Pendaftaran sudah dibuka sejak awal pendaftaran SNMPTN kemarin dan akan terus dibuka sampai semua jalur pendaftaran kuliah ditutup," jelas dia.

Sumber: BeritaSatu.com