Ratusan Pelajar SMA Se-Indonesia Ikuti Kompetisi Virtual Calon Diplomat Muda

Sabtu, 3 April 2021 | 19:13 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Pembukaan Kompetisi virtual calon diplomat muda atau Junior Short Diplomatic Course (JSDC) bersama Universitas Budi Luhur (UBL), Sabtu, 3 April 2021 yang diikuti (ki-ka) Lailal Khairiyah Yuniarti (Kepala Fungsi Politik dan Keamanan, Direktorat Diplomasi Publik, Kemlu), Rusdiyanta (Dekan FISIP), Elistania (Kaprodi HI UBL) dan Wendi Usino (Rektor Universitas Budi Luhur). (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Ratusan pelajar SMA se-nasional mengikuti Kompetisi virtual calon diplomat muda atau Junior Short Diplomatic Course (JSDC) bersama Universitas Budi Luhur (UBL), Sabtu (3/4/2021). Kegiatan yang digelar Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) UBL ini berkerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik (Diplik), Kementerian Luar Negeri.

Tema yang diambil JSDC ini adalah format simulasi sidang Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 bertemakan “Democracy and Covid-19 Pandemic”.

Tahun ini, kegiatan JSDC untuk kali pertama diselenggarakan secara virtual melalui Zoom dan Live Youtube dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Beberapa peserta diantaranya berasal dari MAN 1 Yogyakarta, SMA Informatika Ciamis, SMAN 5 Depok, SMAN 6 Kerinci Jambi, SMAN 7 Balikpapan, SMAN 3 Manado, SMAN 62 Jakarta dan terdapat 20 SMA lainnya dengan total 255 siswa.

“Kegiatan bergengsi ini akan memberikan inspirasi para peserta untuk menjadi calon-calon diplomat muda yang unggul yang dapat berdiplomasi pada tingkat dunia,” ungkap Rektor UBL, Wndi Usino dalam pembukaan kegiatan JSDC 2021.

Dekan FISIP , Rusdiyanta juga menambahkan, dalam kegiatan ini peserta dapat mempelajari aktor dan isu dalam kerja sama antar negara salah satunya tentang Covid-19. “Covid-19 adalah isu global yang harus diselesaikan bersama-sama oleh negara-negara di seluruh dunia.” paparnya.

“Dengan mengambil peran sebagai delegasi pemerintah, diharapkan peserta dapat memahami demokrasi yang ada di negara-negara yang diwakili, dan peran-peran negara tersebut dalam melakukan praktik politik luar negeri,' tambah Lailal Khairiyah Yuniarti, Kepala Fungsi Politik dan Keamanan, Direktorat Diplomasi Publik, Kemlu.

Kompetisi ini memperebutkan penghargaan best country team, best country statement, dan best delegates. Selain itu setiap sekolah yang menang akan mendapat hadiah berupa uang tunai, piala bergilir, piagam dan suvenir.

BACA JUGA UBL Raih Piagam Penghargaan dari Gubernur DKI

JSDC telah dilaksanakan selama lebih dari 20 tahun. Sementara Himahi UBL merupakan yang pertama dan konsisten menggunakan model BDF sebagai simulasi sidang pada tingkat sekolah.

Melalui kegiatan ini diharapkan siswa-siswi SMA dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap demokrasi, peran diplomat, pembahasan tema Covid-19 dalam lingkup global dan pada khususnya dapa meningkatkan soft skill untuk menyampaikan pendapat dalam bahasa inggris.

Sumber: BeritaSatu.com