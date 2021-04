Kemag Siapkan Penceramah Berkualitas melalui Bimtek

Sabtu, 3 April 2021 | 19:53 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Bimbingan Masyarakan (Bimas) Islam, Kementerian Agama (Kemag) Kamaruddin Amin mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas dari penceramah agama, Kemag rutin mengadakan program bimbingan teknis (bimtek).

“Pada 2020 lalu, kami (Ditjen Bimas Islam,red) telah membintek 8.000 penceramah dari seluruh Indonesia dan untuk tahun ini, kami akan melakukan lagi dan alhamdulillah cukup bagus ya,” kata Kamaruddin, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (3/4/2021).

Kamaruddin menyebutkan, untuk tahun ini ditargetkan ada 8.200 penceramah. Selanjutnya, kata dia, para penceramah yang telah mengikuti bimtek akan dipublikasikan segera kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini Ditjen Bimas Islam tengah mempersiapkan aplikasi Ustazkita yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Dikatakan dia, dengan adanya aplikasi Ustazkita, maka diharapkan masyarakat yakni pengurus masjid dan musala bisa memilih penceramah yang telah dilatih Kemag, namun bukan bersifat wajib.

Kamaruddin menyebutkan, ormas keagamaan juga dapat berpartisipasi. Pasalnya, dalam aplikasi tersebut, daftar penceramah ditulis lengkap by name and by address, agar masyarakat dapat memilih sesuai yang dibutuhkan.

“Jadi bisa mencari penceramah di situ. Yang kami maksudkan itu tentu orang-orang yang sudah mengikuti bimtek dan mereka yang pengetahuan keagamaan moderat dan wawasan kebangsaan bagus,” ucap dia.

Kamaruddin mengatakan, para penceramah yang terdaftar ini memiliki dua kompetensi, yakni terkait dengan pemahaman agama moderat, toleran, dan damai. Selain itu, harus mempunyai wawasan kebangsaan yang memadai.

“Kita harus menjadi umat agama yang baik dan harus juga menjadi warga negara yang baik,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com