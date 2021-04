Pan Brothers Bersama IndoRunners Berikan Beasiswa untuk 100 Mahasiswa UI Berprestasi

Jumat, 9 April 2021 | 18:36 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pan Brothers (PBRX) akan tetap melanjutkan pemberian 100 beasiswa untuk mahasiswa UI dengan nilai total Rp 6 Miliar meski tengah dalam masa Pandemi Covid-19. Komitmen beasiswa Pan Brothers berhasil terwujud, setelah ribuan pelari IndoRunners melalui program LUAS (Lari Untuk Amal Sosial) berlari sejauh 2 juta Km dalam kurun beberapa bulan.

Adapun LUAS IndoRunners adalah divisi amal dan sosial dari IndoRunners yang mempunyai visi "Run for others and make yourself healthy".

"Kami dari Indorunners LUAS mengacungkan jempol untuk Pan Brothers, karena komitmen CSR mereka tetap dilaksanakan di situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Di tahun ajaran 2020-2021, nilai beasiswa yang terjadwal dicairkan ke UI adalah lebih dari Rp 1,3 Miliar. Ini nilai yang luar biasa, dalam situasi pandemi dimana dari 2 juta Km keringat lari tersebut ditukarkan dengan nilai Rp 6 Miliar dan 100% untuk beasiswa 100 mahasiswa di UI. Pemberian beasiswa dimulai dari Tahun Akademik 2017/2018 dan akan berakhir di Tahun Akademik 2024/2025," ungkap Holip Soekawan selaku Founder LUAS IndoRunners dalam keterangan persnya, Jumat (9/4/2021).

IndoRunners mengapresiasi PBRX yang tetap berkomitmen menyelesaikan program beasiswa tersebut. Meski pandemi dan keadaan ekonomi banyak terdampak namun PBRX bisa menjalankan program tersebut dengan baik. Setiap tahunnya beasiswa akan diberikan kepada 25 mahasiswa sarjana reguler selama masa studi empat tahun.

"Secara umum pada masa Pandemi ini tidak menjadi kendala terhadap program beasiswa ini, karena program CSR yang terencana dengan baik, sehingga PBRX tetap berkomitmen merealisasikan hal ini untuk periode ajaran 2017 sampai TA 2020,” kata Anne Patricia Sutanto, Vice Chief Executive Officer PT Pan Brothers.

Dalam acara penerimaan para mahasiswa di kantor Pan Brothers, hadir dua mahasiswa yang berprestasi luar biasa, Indah dengan IPK 3,89, dan Anastasia dengan IPK 3,55.

Sumber: BeritaSatu.com