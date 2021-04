Novel Baswedan: Polisi Belum Ungkap Tuntas Kasus Teror Insan KPK

Senin, 12 April 2021 | 13:29 WIB

Oleh : Fana F Suparman / LES

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah) tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. (Foto: ANTARA FOTO)

Jakarta, Beritasatu.com -Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta aparat kepolisian menangkap aktor intelektual atau dalang kasus teror dengan penyiraman air keras terhadapnya.

Teror terhadap Novel yang terjadi pada 11 April 2017 atau tepat empat tahun lalu hingga kini masih menyisakan tanya. Dua pelaku, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis memang telah diadili dan divonis masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun pidana penjara. Namun, dua anggota Polri itu diduga hanya pelaku lapangan, sementara aktor intelektual teror tersebut hingga kini belum terungkap.

"Harusnya begitu (ditangkap aktor intelektual). Kita harus ingat bahwa tidak ada satupun kasus serangan kepada orang-orang KPK yang diungkap," kata Novel, Senin (12/4/2021).

Novel menilai, aparat kepolisian enggan mengungkap secara tuntas kasus-kasus teror terhadap insan KPK seperti yang dialaminya Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, saat keduanya masih menjadi pimpinan KPK.

Padahal, kata Novel, pengungkapan secara tuntas kasus teror yang dialaminya maupun insan KPK lainnya merupakan hal penting dalam upaya memberantas korupsi. Novel menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan koruptor.

"Hal ini penting disampaikan, karena tidak boleh negara kalah dengan koruptor yang melawan dengan segala cara. Bahkan berani menyerang aparat pemberantas korupsi yang kemudian dibiarkan atau tidak diungkap," tegas Novel.

Permintaan agar kasus teror terhadap Novel diusut tuntas juga disampaikan Wadah Pegawai KPK. Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo mengatakan, sidang terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang disebutnya sebagai pelaku lapangan tidak menjawab secara tuntas temuan Tim Komnas HAM bahwa serangan terhadap Novel Baswedan dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Selain itu, dugaan abuse of proces dalam penanganan penyidikan kasus penyerangan tersebut belum menunjukan titik terang.

BACA JUGA Polisi Tindak Lanjuti Laporan Terhadap Novel Baswedan

"Terlebih belum adanya pemberhentian secara tidak hormat terhadap aparat aktif yang jelas-jelas di putusan Pengadilan telah melakukan penyerangan terhadap aparat penegak hukum lain yang tengah menjalankan tugas," kata Yudi.

Untuk itu, WP-KPK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara berkomitmen mengungkap kasus teror terhadap Novel secara tuntas. Apalagi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjabat sebagai Kabareskrim Polri saat kasus teror terhadap Novel bergulir di persidangan. Dikatakan, kegagalan pengungkapan kasus secara tuntas yang memungkinkan masih bebasnya pelaku intelektual akan menjadi preseden buruk dalam upaya memberantas korupsi.

"Pembiaran ini akan semakin menciptakan pertanyaan tentang keseriusan Indonesia untuk memberantas korupsi, atau hanya sekedar seremonial dan basa basi saja," kata Yudi.

Dikatakan, kasus ini bukanlah kasus pribadi terhadap Novel Baswedan tetapi merupakan serangan nyata terhadap KPK yang sedang menjalankan fungsinya. Hal tersebut yang membuat WP-KPK tetap bersuara menuntut penuntasan kasus Novel Baswedan.

"Kami menolak untuk abai dan lupa, terlebih, berbagai sejarah panjang kasus serangan terhadap Pegawai, Pimpinan, dan Infrastruktur KPK yang telah terjadi sampai saat ini masih belum menemukan titik terang," katanya.

Selain meminta Jokowi selaku kepala negara menyelesaikan penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, WP-KPK juga meminta diusutnya secara tuntas potensi abuse of process dari aparat yang melakukan penyidikan.

"Dan pemberian sanksi pemberhentian terhadap pelaku yang terbukti secara hukum merupakan pelaku lapangan penyerangan terhadap Novel Baswedan," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com