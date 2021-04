Iqbal Linus: Pemimpin Harus Punya Jiwa Melayani

Kamis, 15 April 2021 | 18:24 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa melayani. Untuk bisa melayani, seorang pemimpin harus punya empati yang tinggi. Empati hanya bisa terbentuk jika ia telah melalui berbagai proses dan tahapan dari bawah. Ia tidak mendapatkan segalanya secara instan atau lewat jalan pintas.

"Pemimpin harus punya jiwa melayani. Bila tidak suka melayani, Anda tidak akan pernah sukses sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus tahu dan mempelajari cara kerja di bawah, baru ia bisa membentuk tim yang andal dengan pondasi kuat untuk hasil kerja terbaik," kata Muhammad Iqbal yang akrab dengan panggilan Iqbal Linus melalui keterangan, Kamis (15/4/2021).

Iqbal Linus yang dikenal sebagai Ketua DPD I KNPI Jambi adalah Direktur PT Linus Coal Energy perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang cukup besar di Kota Jambi.

“PT Linus Coal Energy yang saya didirikan tahun 2014 kini terus berkembang dengan melakukan ekspansi dengan mendiri kantor-kantor cabang cabang di Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah," ujar Iqbal.

Sebagai putra asli Jambi tentunya semangat untuk membangun daerah kelahiran sangatlah tinggi, untuk melahirkan pengusaha- pengusaha lokal untuk sama-sama membangun Jambi. Sebagai ketua Bidang BPD HIPMI Provinsi Jambi tentunya semangat untuk membangun kota kelahiran sangat tinggi.

"Saya ingin turut membangun Jambi dengan merekrut dan membina putra-putra daerah menjadi seorang pengusaha di bidang UMKM sehingga mereka dapat berkontribusi untuk membangun Jambi maupun Indonesia," tegas alumni University of British Columbia Kanada.

Menurut peraih penghargaan "The Best Innovative Figure Award 2020" dalam kategori "The Best Innovative Milenial Figures 2020", sangat percaya dengan filosofi tak ada pemimpin yang sukses sendirian.

"Keberhasilan sekecil apa pun yang dicapainya pasti berkat bantuan atau dukungan anak buah dan orang-orang di sekelilingnya. Saya enggak bisa sendirian. Saya akan berhasil bila mendapat dukungan dari semua karyawan . Bagaimana caranya mendapat dukungan? Saya harus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengembangkan potensinya," ucapnya.

Di dunia pertambangan, yang sudah di geluti sejak 7 tahun lalu, Iqbal Linus ingin terus bekerja dan berkarya menularkan ilmu kepada anak buah membentuk hal yang lebih baik untuk masyarakat bahkan bangsa.

"Saya menekankan pelatihan kepada anak buah. Kalau anak buah sukses, kita pasti sukses. Saya yakin bisnis pertambangan ini akan terus berkembang karena kebutuhan akan batu bara dan nikel untuk pasar ekspor sangat besar. Apalagi para mitra bisnis saya terus memberikan support dengan memberikan kemudahan. Dan PT Linus Coal Energy saat ini sedang melakukan ekplorasi nickel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara," tutur Iqbal Linus.

Sumber: BeritaSatu.com