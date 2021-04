Daniel Dhakidae Letakkan Fondasi bagi Kaum Intelektual Muda

Sabtu, 17 April 2021 | 22:25 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Jejak pemikiran dan intelektualitas mantan pengasuh majalah akademik Prisma terbitan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Daniel Dhakidae yang meninggal dunia pada usia 75 tahun, pada Selasa (6/4/2021) memiliki ruang tersendiri bagi kaum cendekiawan bangsa Indonesia.

Berbagai pemikiran yang dituangkan Daniel dalam tulisan untuk Majalah Prisma hingga sejumlah buku seperti “Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru” (2003), dan “Menerjang Badai Kekuasaan” (2015) serta buku yang disuntingnya bersama Vedi Renandi Hadiz “Social Science and Power in Indonesia” (2005), masih relevan untuk menjadi rujukan dalam memahami kondisi bangsa saat ini.

Daniel yang juga mantan Kepala Litbang Kompas dinilai telah meletakkan fondasi bagi para kaum intelektual muda Indonesia, terutama bidang sosial dan media massa di masa kini dan masa mendatang.

Jurnalis Agustinus Tetiro menyebut tema besar pemikiran Daniel berpusat pada kekuasaan. Tak hanya itu, menurut Agustinus, sebuah “pelanggaran” jika seorang cendekiawan yang menggeluti persoalan kekuasaan di Indonesia tanpa membaca karya Daniel.

“Karya-karya Daniel membantu banyak orang untuk dengan serius memikirkan dan mengambil tindakan di depan kekuasaan,” ungkap Gusti, sapaan Agustinus Tetiro dalam diskusi “Relevansi Pemikiran Daniel Dhakidae untuk Intelektual Muda” yang digelar Ide Sejuk secara daring, Sabtu (17/4/2021).

Peneliti Politik Kekerasan dan Militer di Asia Pasifik, Hipolitus Wangge mengatakan intelektualitas Daniel semakin terasah saat menempuh pendidikan di Cornell University. Dengan supervisi salah satunya Indonesianis ternama Benedict Anderson, Daniel merampungkan disertasinya yang berjudul “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry”. Disertasi tersebut mendapat penghargaan The Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena dinilai telah memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

“Bagi saya itu yang mempengaruhi karya intelektual Daniel sampai dia meninggal,” kata Hipo, sapaan Hipolitus Wangge.

Disertasi tersebut membantu para peneliti seperti Hipo walau bukan praktisi media untuk memahami kronologis sejarah media di Indonesia dari media sebagai alat pergerakan, menjadi industri besar yang mempengaruhi negara hingga negara dan pemilik modal mempengaruhi kerja wartawan.

“Masih relevan, terlepas dari adanya kajian-kajian terbaru, sebagai salah satu karya-karya awal untuk media di Indonesia, disertasi pak Daniel ini sangat membantu,” katanya.

Hipo menambahkan, Daniel meletakkan definisi cendekiawan atau intelektual sebagai definisi kerja. Sebagai definisi kerja, Daniel, kata Hipo melihat intelektual bukan sebagai entitas tunggal yang terlepas dari berbagai persoalan di lingkungannya. Sebaliknya, intelektual dibangun dari relasi dengan berbagai medan yang ada di sekelilingnya, seperti modal dan kekuasaan.

Hipo menekankan, tiga karya buku yang ditulis Daniel meletakkan standar intelektual sepatutnya bekerja. Untuk itu, kata Hipo, pertanyaan selanjutnya bukanlah siapa yang yang akan menggantikan Daniel sebagai cendekiawan atau siapa yang akan mewarisi tradisi intelektual Daniel. Namun, yang terpenting bagaimana karya-karya Daniel menginsipirasi orang untuk bekerja di bidang masing-masing.

“Dari tiga karya ini bagi saya Daniel meletakkan gold standard. Artinya dia meletakkan sesuatu yang cukup kuat bukan hanya sebagai fondasi tetapi alat ukur buat siapapun yang punya panggilan yang sama. Bagi saya intelektual itu bukan hanya soal keutamaan itu sebagai panggilannya dan sebagai panggilan dia harus punya perananan. Daniel cukup sungguh-sungguh bukan hanya menjadikan itu sebagai panggilannya, tapi dia memainkan peranannya dan dia sungguh-sungguh memainkan peranannya,” ujarnya.

Max Biae Dae sebagai penulis “Eksegese Orang Jalanan” yang juga kerabat Daniel, bercerita mengenai masa kecil Daniel di Kampung Toto Wolowae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Max menyatakan Daniel mendapat asupan makanan bergizi sejak kecil berupa telur dan daging ayam, mengingat sang ibu memelihara hewan unggas tersebut. Selain itu, Max menuturkan, secara genetik, Daniel memiliki bakat kepemimpinan dari kakeknya baik dari pihak ibu maupun ayah yang merupakan pemuka masyarakat di Nagekeo.

“Daniel besar dalam kepemimpinan dua orang ini (kedua kakeknya). Ini proses yang terbentuk sampai dia menjadi orang intelektual seperti yang kita kenal sekarang ini,” kata Max.

Selain faktor genetik, kata Max, kepemimpinan Daniel terbentuk dari berbagai pengalaman yang dilaluinya. Tak hanya memiliki bakat kepemimpinan, Max menuturkan, Daniel mengasah bakat bermain musik berkat sang paman yang berbakat dalam memainkan alat musik biola. Sementara untuk bakat bahasa, Max menuturkan kampung halaman Daniel berada di perbatasan antara Ende dan Nagekeo membentuk bakatnya tersebut. Apalagi, kampung halaman mereka dekat dengan pelabuhan.

“Ini menjadi pintu masuk yang bagus ketika belajar bahasa Latin, Jerman dan Inggris. Artinya struktur secara genetik sudah terbentuk sedari kecil,” ucap Max.

