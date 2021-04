Skenario Net Zero Emission Hasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi

Selasa, 20 April 2021 | 14:33 WIB

Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritaasatu.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menegaskan, Indonesia harus menempatkan ekonomi hijau atau rendah karbon sebagai salah satu tujuan utama dalam transformasi ekonomi.

Skenario net zero emission dikatakan Suharso dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang, sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap di tahun 2045.

“Penurunan emisi gas rumah kaca melalui strategi pembangunan rendah karbon akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pencapaian net zero emission dapat meningkatkan income per kapita hingga 2,5 kali lipat lebih tinggi, serta dapat memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang waktu 2021 hingga 2070,” kata Suharso Monoarfa dalam acara "Indonesia Net Zero Summit 2021" secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Menurut Suharso, hal ini merupakan efek dari tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan berkurangnya biaya yang ditimbulkan akibat eksternalitas negatif pada daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti polusi udara, kualitas habitat dan kualitas air.

Suharso juga menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pencapaian net zero emission Indonesia, dan juga untuk selamatkan Indonesia emas 2045 dari krisis iklim dan middle income trap.

“Saya berharap semua pihak, termasuk kementerian/lembaga secara konsisten dapat melakukan pembangunan rendah karbon sebagai upaya pencapaian RPJMN 2020-2024, mengingat pembangunan rendah karbon merupakan langkah awal strategis dan menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk menuju pembangunan berkelanjutan mencapai Indonesia emas 2045,” kata Suharso.

