Antisipasi Pemanasan Global, Dino Patti Djalal Gaungkan Net Zero

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan, saat ini pemerintah dan publik masih belum berpikir net zero, tetapi masih pada bisnis. Hal tersebut harus diubah. Pasalnya, pakar memprediksi pada 2050 mendatang, suhu bumi akan naik 3-4 derajat Celcius.

“Setelah Indonesia Net Zero Summit hari ini, kata net zero menjadi kata yang digandrungi oleh generasi muda dan publik. Publik tahu itu, ini suatu kata yang sangat bermakna pada masa depan kita,” kata Dino pada acara Indonesia Net Zero Summit 2021 digelar secara daring pada Selasa (202/4/2021).

Dino menyebutkan, dalam catatan sejarah selama 6 tahun terakhir yakni sejak 2015 merupakan suhu terpanas di dunia. Bahkan, perubahan iklim ini, kata Dino telah dialami Indonesia, adanya siklon tropis Saroja yang dulunya hanya terjadi di laut, namun sekarang telah masuk ke daratan seperti terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini.

Dikatakan Dino, kedepan cuaca ekstrem ini akan mengganggu Indonesia. Pasalnya saat ini suhu bumi baru naik satu derajat Celcius. Hal menjadi tantangan Indonesia. Dalam hal ini, Dino mengaku kecewa dengan target dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas capaian bebas emisi atau net-zero emission pada 2070 karena dinilai telah terlambat.

“Makanya tadi saya protes mengenai 2070 sebagai benchmarks yang dikeluarkan KLHK. Saya bilang KLHK seharusnya paling progresif donk, justru mereka paling marah mengenai net zero pada 2070. Jangan 2070, kenapa karena window paling terlambat 30 tahun ke depan,” kata Dino.

Selanjutnya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) ini mengatakan, apabila ingin menyelamatkan suhu bumi sampai 1,5 derajat Celcius, maka harus memotong emisi secara global 50% sampai 2030. Kemudian, potong lagi 50% sampai tahun 2040 dan potong lagi 50% sampai tahun 2050.

“Baru tercapai bumi dengan cuaca yang dibawah 1,5 derajat Celcius peningkatannya. Jadi bumi relatif nyaman lah. Jadi kesempatan kita hanya 30 tahun ke depan. Dan itu harus kita jaga,” ucapnya.

Dino menyebutkan, semua pihak mempunyai tanggungjawab sejarah dan global untuk menjaga suhu bumi dibawah 1,5 derajat Celcius, maka harus melakukan bukan hanya reformasi tetapi transformasi total dari ekonomi.

“Jadi benar-benar harus ada strategi yang menyeluruh mengenai pertanian, energi, mobil, urbanisasi, permukiman, infrastruktur, semuanya harus kita sesuaikan dengan tujuan untuk menurunkan suhu bumi,” ucapnya.

Menurut Dino, ada 4 proses yang harus diperhatikan untuk dapat menurunkan bumi ini, yakni; merasa ada masalah dan mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yakni ada beban moral dan sejarah.Selain itu, mempunyai tujuan hal perlu diubah ekonomi, cara hidup dan lainnya, serta mempunyai treatment sebagai kebijakan untuk mengurangi emisi.

