Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Target Turunkan 50% Emisi Nasional

Rabu, 21 April 2021 | 10:21 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diimbau menetapkan target baru yang berdasarkan data ilmiah dan selaras dengan langkah dunia, menurunkan 50% emisi nasional di tahun 2030 dan mencapai emisi nol (net zero emission) atau bebas karbon di tahun 2050.

Hal itu merupakan pernyataan sikap para pakar lingkungan yang tergabung dalam Indonesia Net Zero Summit 2021 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Mereka terdiri dari Prof Emil Salim, Guru Besar Ekonomi Emeritus Universitas Indonesia, Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Tri Mumpuni, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tiza Mafira, Associate Director di Climate Policy Initiative, Melati Wijsen, Pendiri Bye Bye Plastic Bags Indonesia, Adhityani Putri, Executive Director Yayasan Indonesia Cerah dan aktivis lingkungan dan iklim serta perwakilan LSM.

Ditegaskan, kalau tidak ada perubahan, rata-rata suhu bumi akan naik 3-4 derajat Celsius. Ini akan menjadi suhu tertinggi sepanjang sejarah umat manusia, dan akan mengakibatkan kerugian dan pengrusakan yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan bangsa seperti pembangunan, produktivitas, stok pangan, pemukiman, kualitas hidup, ekosistem, persediaan air bersih, kesehatan, konflik, dan masih banyak lagi.

“Target emisi nol ini merupakan kepentingan nasional kita sendiri untuk menyelamatkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai bencana yang dipastikan akan timbul dari suhu bumi yang terus memanas seperti cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, krisis pangan, kekurangan stok air, kenaikan permukaan laut setinggi satu meter, kegagalan panen, kebakaran hutan,” kata Dino yang membacakan pernyataan sikap.

Dengan demikian, jelas bahwa krisis iklim merupakan ancaman eksistensial yang nyata bagi bangsa Indonesia. Jikalau pemerintah tetap berpegang pada target penurunan emisi yang dianut selama ini, Pemerintah Indonesia akan sulit memainkan peranan yang relevan dan kredibel dalam percaturan dan perundingan perubahan iklim dunia.

Jikalau teknologi dan persediaan investasi kelak mendukung, pemerintah juga kelak bisa menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius lagi, yakni negative zero emission, yang berarti Indonesia memiliki kapasitas menyerap karbon (carbon sink) yang lebih besar dari kapasitas emisi yang dihasilkan.

“Yang penting dalam emisi nol bukan saja target angka penurunan, namun juga jangka waktunya. Pencapaian net zero di tahun 2070 akan sangat terlambat dan sia-sia karena jatah karbon kita untuk menjaga kenaikan suhu bumi sebatas 1,5 Celsius hanya sampai 2050. Karenanya, Indonesia Net Zero Summit berpandangan bahwa jangka waktu untuk mencapai net zero yang paling tepat adalah 2050 dan bahkan 2045,” lanjut Adhityani Putri yang membacakan pernyataan sikap bersama.

Kajian terkini dari Bappenas bahkan menunjukkan bahwa menetapkan target net zero di tahun 2045 atau 2050 akan mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan target 2070 yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Diakui net zero future tidak dapat dicapai dalam sekejap mata. Oleh karena itu para pakar menghimbau pemerintah untuk sejak sekarang merumuskan dan menjalankan paradigma pembangunan baru untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

Baik pemerintah dan pelaku usaha Indonesia harus melihat pembangunan hijau sebagai suatu peluang ekonomi yang luar biasa, mengingat sekarang ini sedang terjadi pergeseran besar dalam ekonomi dunia ke arah dekarbonisasi.

Paradigma pembangun net zero ini harus dicerminkan dalam transformasi kebijakan di berbagai sektor yakni kehutanan, energi, transportasi, industri, infrastruktur, limbah, pendidikan, perdagangan, maritim. Pembangunan rendah karbon dapat membuka pintu lebar-lebar akan peluang investasi hijau dan lapangan pekerjaan baru.

Di sektor lahan dan hutan saja, penetapan target net zero emission yang ambisius dan tegas dapat menumbuhkan manfaat ekonomi sebanyak 1,5 triliun dolar AS sampai dengan tahun 2045. Di sektor energi, komitmen yang tegas akan energi terbarukan akan dapat menghasil hampir 5 juta pekerjaan baru di energi surya dan hampir 11 juta di sektor energi secara keseluruhan.

“Para mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Uni Eropa yang merepresentasi pasar bagi lebih dari setengah ekspor Indonesia (dengan total nilai perdagangan mencapai lebih dari 168 miliar dolar AS setiap tahunnya) sudah menyatakan target untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad ini. Indonesia tentu tidak boleh ketinggalan derap laju para negara besar dunia.

“Merubah paradigma dan strategi pembangunan ini memang tidak mudah. Namun taruhannya adalah masa depan keselamatan bangsa Indonesia, karenanya sudah seharusnya menuntut perjuangan yang berat. Jangan sampai sejarah mencatat suhu bumi memanas drastis tahun 2045 akhirnya terjadi karena generasi kita gagal melakukan perubahan dan terpuruk dalam perdebatan yang bertele-tele,” ungkap Tiza Mafira.

Net zero memerlukan political will. Karena itu, mereka semua mengharapkan keputusan dan dukungan pemerintah Indonesia yang tegas dan jelas mengenai visi net zero future ini. Terlebih lagi, dibutuhkan tindakan yang cepat dan selaras dengan sains dan arah dunia untuk dapat menyelamatkan generasi emas Indonesia 2045.

“Dengan perhelatan Indonesia Net Zero Summit ini, kami berharap konsep net zero dapat menjadi suatu jargon publik dan politik yang merakyat. Sudah waktunya kita mengusung nasionalisme iklim (climate nationalism), yaitu dimana kecintaan dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia bersatu padu dengan perjuangan kita yang gigih untuk mencegah ancaman perubahan iklim terhadap masa depan Indonesia,” tutup mereka bersama-sama.

Sumber: BeritaSatu.com