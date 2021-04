Pejabat Kemsos Simpan Uang Fee Bansos di Koper Bertuliskan President

Rabu, 21 April 2021 | 21:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial (PPK Kemsos), Matheus Joko Santoso menyimpan uang pecahan dollar Amerika Serikat, dollar Singapura dan rupiah dalam sebuah koper bertuliskan 'President'. Uang tersebut merupakan fee dari vendor penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

"Ditemukan pula sejumlah uang di rumah Matheus Joko Santoso yang beralamat di Jakarta Garden City klaster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur," kata Jaksa.

Rincian uang yang ditemukan di dalam koper bertuliskan 'President' itu yakni uang sejumlah US$ 9.585 di dalam amplop berwarna coklat, uang sejumlah US$ 21.000 dengan pecahan USD100 sebanyak 210 lembar, uang sejumlah Rp 168.900.000, uang sejumlah SG$ 23.000, dan uang sejumlah US$ 300. Di koper bertuliskan 'President' lainnya ditemukan uang sejumlah Rp 658.000.000 dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 6.580 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.

Selain itu, Jaksa membeberkan terdapat pula uang miliaran rupiah yang ditemukan di rumah Matheus, tersimpan dalam koper lain. Jaksa membeberkan terdapat uang sejumlah Rp 1.450.000.000 dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 14.500 lembar yang tersimpan dalam sebuah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag “Hush Puppies”. Terdapat juga uang sejumlah Rp 1.489.700.000 yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam. Kemudian uang sejumlah Rp 4.000.000.000 pecahan Rp 100.000 sebanyak 40.000 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.

Berbagai uang yang disimpan dalam sejumlah koper itu ditemukan dan kemudian disita tim penyidik usai menangkap Matheus di rumahnya di Kota Bandung pada 5 Desember 2020.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari P. Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.

