Dukung Pengurangan Emisi Karbon, Ini Tiga Inisiatif Tambahan Grab

Kamis, 22 April 2021 | 16:00 WIB

Oleh : Herman / CAH

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata. (Foto: Beritasatu.com/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Memperingati Hari Bumi Sedunia 2021, Grab menggelar pameran virtual berbagai inisiatif pelestarian lingkungan, dan juga memperkenalkan beberapa inisiatif tambahan untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

Upaya keberlanjutan Grab tersebut mencakup tiga langkah, yaitu carbon offsetting with Grab (langkah menanam pohon), electric vehicle provided by Grab (langkah kurangi emisi), dan recycle with GrabExpress recycle (langkah daur ulang).

"Kami terus mencari cara untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan inisiatif keberlanjutan lingkungan kami melalui berbagai kemitraan. Program carbon offset terbaru kami yang berkolaborasi dengan Ecomatcher dan Yayasan Bumi Hijau Lestari akan memberikan kesempatan bagi kami untuk meminimalkan dampak bisnis bagi lingkungan Indonesia,” kata President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dalam konferensi pers virtual Grab #LangkahHijau, Kamis (22/4/2021).

Untuk inisiatif langkah menanam pohon, Ridzki menjelaskan inisiatif ini memungkinkan konsumen untuk melakukan carbon offset di dalam perjalanan Grab mereka dengan harga Rp 200 untuk kendaraan beroda dua, dan Rp 500 untuk kendaraan beroda empat. Melalui kemitraan Grab dengan Benihbaik.com dan EcoMatcher, kontribusi ini akan langsung disalurkan untuk penanaman pohon di Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Bumi Hijau Lestari.

Konsumen dapat berpartisipasi (opt-in) di inisiatif ini dalam aplikasi Grab melalui fitur Dana Tanam Pohon (Plant Tree Fund) yang baru, mulai 20 April 2021. Peluncuran penuh akan berlangsung selama satu minggu, hingga 27 April 2021, untuk semua konsumen Grab yang menggunakan versi aplikasi terbaru yang tersedia di iOS App Store & Google Playstore.

Untuk inisiatif langkah kurangi emisi, Ridzki mengungkapkan Grab saat ini merupakan operator kendaran listrik terbesar di Indonesia. Ekosistem kendaraan listrik ini merupakan hasil kemitraan publik-swasta yang kuat dengan pemerintah, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan produsen kendaraan listrik. Mitra Grab termasuk produsen lokal seperti Gesits dan Selis hingga produsen multinasional seperti Hyundai, Honda, Viar, dan Kymco. Infrastruktur baterai juga dibangun bersama dengan perusahaan BUMN, PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan Pertamina.

Country Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi menambahkan, antara Januari 2020 hingga April 2021, sebanyak lebih 6.000 armada kendaraan listrik Grab telah membantu mengurangi emisi CO2 yang diperkirakan hingga 4.000 ton. Angka tersebut setara dengan jumlah penyerapan CO2 oleh lebih dari 190.000 pohon dalam setahun. Grab berencana untuk memulai uji coba armada kendaraan GrabBike Electric Protect di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta mulai 22 April 2021.

“Perjalanan kami dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi telah dimulai sejak dua tahun yang lalu. Kami akan menambahkan sebanyak 1.500 armada kendaraan listrik sehingga lebih banyak mitra pengemudi dan pengantaran memiliki akses kepada kendaraan listrik di platform kami,” ujar Neneng.

Selanjutnya yang menjadi inisiatif ketiga adalah langkah daur ulang. Sejak 2019, Grab telah berkolaborasi dengan Danone Aqua untuk meluncurkan GrabExpress Recycle di mana pengguna dapat dengan mudah mengirimkan limbah bernilai ekonomis seperti botol minum dan gelas, karton, botol perawatan rumah tangga dan personal care ke mitra Bank Sampah Danone Aqua. Sampah daur ulang ini akan dikelola dan diolah oleh Usaha Daur Ulang (RBU) lokal, termasuk AQUA.

Saat ini titik penyerahan bank sampah telah mencapai 48 titik yang terdiri dari 45 titik di DKI Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), dan baru-baru ini ditambah dengan hadirnya tiga titik bank sampah baru di Kota Bandung sebagai bagian dari perluasan GrabExpress Recycle. Pada tahun 2021, Grab akan menambah hingga 50 titik bank sampah di wilayah Jadetabek dan terus memperluas hingga 40 titik pengiriman di Bandung.

Sumber: BeritaSatu.com