Program “Bertani untuk Negeri” Bantu Tingkatkan Produktivitas Petani dan Peternak

Kamis, 22 April 2021 | 18:56 WIB

Oleh : Herman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk membantu meningkatkan produktivitas para petani dan peternak, Japfa Foundation telah mengembangkan program Bertani Untuk Negeri (BUN). Ini merupakan program pendampingan yang mempertemukan anak muda dengan petani dan peternak untuk bekerja bersama-sama mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

Head of Resources and Partnership Development at Japfa Foundation Yudha Lubis mengungkapkan, program BUN ini lahir karena melihat produktivitas sektor agrikultur Indonesia yang masih lebih rendah dari potensi yang ada. Kondisi ini akhirnya mengurangi daya saing global dan swasembada pangan.

Di sisi lain, jumlah tenaga kerja pertanian di Indonesia juga terus berkurang. Pada 2020, tenaga kerja Indonesia mencapai 35 juta orang atau 20,70% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya. Jika dibandingkan dengan 2019, angka ini mengalami penurunan 1,17%.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Japfa Foundation menggulirkan program Bertani untuk Negeri. Batch 1 yang menjadi proyek percontohan telah berlangsung sejak September 2020 - Maret 2021.

“Di dalam program Bertani untuk Negeri, kami mengajak fresh graduates untuk membantu petani dan peternak meningkatkan produktivitasnya. Di satu bulan pertama, mereka ikut dalam bootcamp training untuk kita berikan pembekalan. Kemudian di bulan kedua sampai keenam terjun langsung ke lapangan bertemu petani atau peternak. Bahkan mereka juga punya target setiap hari harus bertemu petani atau peternak untuk memberikan pendampingan,” kata Yudha Lubis dalam media visit virtual dengan redaksi Beritasatu Media Holdings, Kamis (22/4/2021).

Yudha mengungkapkan, sebetulnya ada beberapa fasilitas pelatihan yang diberikan untuk petani atau peternak dari berbagai lembaga. Namun pelatihan tersebut tidak intens dilakukan, misalnya hanya satu tahun sekali selama beberapa hari. Padahal isu pertanian dan juga peternakan sangat kompleks dan membutuhkan pendampingan yang intensif. Kebutuhan pendampingan inilah yang coba dipenuhi oleh para peserta program Bertani untuk Negeri.

Pada batch 1, antusiasme para fresh graduates untuk ikut program ini sangat besar. Ada sekitar 500 orang yang mendaftar, namun hanya dipilih sebanyak 16 peserta, utamanya yang memiliki passion pada bidang pertanian atau peternakan, serta mau belajar bersama untuk menyelesaikan masalah produktivitas.

Japfa Foundation juga kembali membuka program Bertani untuk Negeri Batch 2 dengan target 45 peserta dan 160 peternak rakyat. Program ini rencananya akan dilakukan di tujuh lokasi yaitu Purwakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Pandeglang, Lebak, dan Malang.

Sumber: BeritaSatu.com